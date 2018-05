Pääkirjoitus: Hallitus tarttuu sähkönsiirron ongelmiin

Yksi eniten kansalaisia viime aikoina puhuttaneista aiheista on ollut sähkösiirtomaksu. Keskustelussa on kummasteltu siirtomaksujen huimia korotusprosentteja sekä niiden suurta osaa sähkölaskussa. Siinä siirron osuus on voinut olla paljonkin energian osuutta suurempi.