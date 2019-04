Pääkirjoitus: Etelä-Karjalan katseet aluepolitiikassa ja elinvoimassa— Uudelta hallitukselta odotetaan uusia väyläratkaisuja Itä-Suomeen

Hallitustunnustelija Antti Rinne (sd.) saa tällä viikolla eduskuntapuolueilta vastaukset tulevan hallituksen muodostamiseen liittyvistä kysymyksistä. Ilmastopolitiikka on epäilemättä yksi keskeisiä elementtejä seuraavassa hallitusohjelmassa.

Etelä-Karjalassa katseet kääntyvät erityisesti tulevan hallituksen aluepolitiikkaan, sillä monien Itä-Suomen maakuntien tapaan täällä on viime vuosien aikana puhuttu paljon elinvoimaisuudesta.

Elinvoima syntyy ihmisistä, heidän koulutuksestaan ja työllistämisestä. Hallitus ei voi ihmisiä työllistää, mutta sen tehtävä on luoda mahdollisuuksia työllistämiseen. Edellisen hallituksen aikana työllistymiskehitys oli Suomessa hyvää, ja sille on saatava jatkoa. Erityisesti pääkaupunkiseutu ja suuret keskuskaupungit menestyivät, mutta hyvää on saatava myös syrjäisemmille seuduille.

Etelä-Karjalassa seurataan tarkasti millaista väyläpolitiikkaa uusi hallitus ajaa. Lähteekö esimerkiksi itärata liikkeelle uuden hallituksen vetämänä? Viime syksynä Etelä-Saimaan haastattelussa SDP:n puheenjohtaja ja todennäköisesti Suomen seuraava pääministeri Antti Rinne kertoi olevansa valmis ajamaan asiaa.

Vauhtia pitäisi saada myös Imatran kautta kulkevaan kansainväliseen raideyhteyteen Venäjälle. Hintalappukin tiedetään ja se on 45 miljoonaa euroa.

Edellinen hallitus ajoi lopullisesti karille, kun laaja sote- ja maakuntauudistus kaatui. Uudelta hallitukselta on lupa odottaa realistisia ratkaisuja ilman lehmänkauppoja. Sote-paketti on vietävä nopeasti maaliin niin, että sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus voidaan järjestää kestävällä ja ennustettavalla tavalla.