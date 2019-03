Pelastuslaitoksen Joutsenon vuoro 3:lle sekä muille auttajille omaisemme auttamisesta 6-tiellä tapahtuneessa auto onnettomuudessa 26.2.

Satu Vihtonen ja omaiset

Haluan välittää kiitokseni keskusta-pohjoisen kotisairaanhoidolle äitini hyvästä hoidosta! Äitini ( 80-v.) on saanut erittäin hyvää hoitoa, hänellä on kotona turvallinen olo, hoitaja pitää hyvin omaisiin yhteyttä, etäyhteys on toimiva ja nyt on viriketoimintaan pääsy vireillä.

Miia Koukku, Lappeenranta

Niinkin pieni asia voi tuottaa hyvää mieltä kuin se, että aamulla jäteauton kuljettaja huomasi minut ikkunassa ja heilautti kättään tervehdykseksi. Kiitos, teette tärkeää työtä!

Anni Laihanen, Taipalsaari

Autopuhdistus Hynniseltä Imatralta saimme 1.3. erinomaista palvelua "pikatilanteessa". Suuret kiitokset!

Jenni Kinnunen, Ylämaa