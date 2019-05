Haluan kiittää Eläinklinikka Loimen henkilökuntaa empaattisesta ja luotettavasta palvelusta ja huolenpidosta. He elävät mukana niin tavallisemmissa lemmikin hyvinvointiin liittyvissä asioissa kuin silloinkin, kun murhe ystävän menettämisestä on kerrassaan musertava. Loimessa hyvän asiakaspalvelun merkitys on oivallettu erinomaisesti.

Anni Laihanen, Taipalsaari