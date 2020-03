Estarit: Autoilijalle Ilottulantiellä. Jos tie liukas, se on mopoilijallekin. Miksi hänen pitäisi ajella pientareella?

Olisiko kuitenkin syytä erottaa Eksoten sairaanhoito omaksi ja ikäihmisten, vammaisten ja vajaakuntoisten hoiva- ja muut palvelut omaksi yksikökseen?

Kansanedustajille ei makseta palkkaa, vaan he saavat kuukausipalkkion. Veroton ja ilman kuittia maksettava 2 000 euroa ei ole pimeää rahaa, vaan kulukorvaus. Sähkön siirtolasku onkin verkkopalvelumaksu. Kylläpä kansaa osataan harhauttaa.

Eteläkarjalaisten palveluiden heikkennyksestä säästö, vanhusten kotihoidon ja rahoituksen ongelma, keskittämisasetus, ulkoistamiset, irtisanomiset...

Bergamon-lennot tulee lopettaa heti. Eksote laittakaa koronaviruksen leviämiselle stoppi. Kaikki alueella matkustaneet karanteeniin.

Se kiky-systeemi oli hyvin suunniteltu. Sillä siirrettiin 6 000 miljoonaa työntekijöiden rahaa työnantajan taskuun teki kai noin 3 tonnia per lärvi.

Autoilijalle Ilottulantiellä. Jos tie liukas, se on mopoilijallekin. Miksi hänen pitäisi ajella pientareella? Tiellä ei voi ajaa lujaa edes autolla. Kyllä kaikilla on oikeus liikkua ja ottaa muut huomioon. Minne on aina niin kiire?

Johaugille ei kyllä ole mitään syytä olla kateellinen, kuten ei muillekaan norjalaisille. Jos ovat keksineet paremmat eväät, mikäs siinä. Hiihto on menettänyt merkityksensä. Kateellisuus-väite on älytön juttu. Ehkä sen käyttäjät ovat itse syvästi sellasii, kun viljelevät joka asiassa sanaa.