Estarit: Tylsyys on luovuuden a ja o

Harmi, kun Emotion lopettaa liikkeensä kivijalkakauppana keskustassa. Oli kiva ja vaivaton paikka asioida, Isossa Kristiinassa tilat pienemmät eikä tule poikettua hetken mielijohteesta!

Eemeli oli hyvä, mutta vähän liian pitkä. Kivoja oli Iida lipputangossa, ne eläimet: juokseva lehmä, pinkki possu ja kanat ja pamahtava WC. Tylsiä oli aikuisten kihlausasiat. – Otto

Eivät Eksoten talousongelmat johdu niinkään kuntien talousongelmista vaan Eksoten menopuolen kuten palkka- ja kiinteistökustannusten käsittämättömästä kasvusta.

Linnanjuhlien miesten puvut ihan ok. Naisten puvut olivat mitä olivat. Aina samat naamat näkyvillä.

Pekka Haaviston kannatus (lue: vihreitten) nousee kilpaa Carunan siirtohintojen kanssa. – Eetu

Talossa toimii laiton trolli ja kyberkeskus. Ei kiinnosta poliisia.

Älä karta ikinä tylsyyttä. Tylsyys on luovuuden a ja o. Vältä viihdettä ja viihtymistä, jos haluat olla oikeasti luova ja omaperäinen.

Tyhjänpäiväinen sisäministeri toteaa, että emme ole tehneet riittävästi. Voisikohan erota tehtävästään?

Kaikki ihmiset Suomessa joutuvat nyt hankkimaan passin tai henkilötodistuksen. Valtio ryöstää taas kansalaisiaan. Isoveli valvoo ja rahastaa.

Liikenneratsiassa ajokortti ei enää kelpaa henkilöllisyyden toteamiseksi. Pitää olla lisäksi martta-kerhon- metsästysseuran tai puolueen jäsenkortti.

Heijastin on hyvä turva, mutta ei auta kaupungin valoissa, jos on vyötärön yläpuolella. Auton lähivaloissa paras näkyvyys on polvesta alaspäin.

Poistettaisiinko huiskutytöt Saipan peleistä? Moni muu joukkue on lopettanut tyttöjen esittelyn. Setä-ihmiset heitä tuijottaa.

Eivät pääse invataksit ja vanhukset Linnoituksen markkinoille. Tiet suljettu, eikä puomeilla ketään. Ennen pääsi joulun tunnelmaan. Nyt vain kotiin.

Eksote hoi! Katastrofi tulee, kun lopetatte Armilan sairaalan ja suljette vuodeosaston. Sammonkoti on myyty jo. Mihin potilaat laitetaan?

Missään muussa työyhteisössä ei sallittaisi käytöstä, mitä kaupunginteatterissa harrastetaan. Johtaja ei aina miellytä, mutta kun jokaisessa on joku vika. Pitäisikö näyttelijäyhdistyksen katsoa peiliin?

Oltuani aikoinaan lappeenrantalaisen vuoden lääkärin potilaana auto-onnettomuuden jälkeen sain vain tokaisun kipuilevan nilkkani vuoksi, että kyllä se muutaman viikon päästä on kunnossa. Ei ollut.

Voisiko teatterin henkilöstön kipuilu ratkaistavissa sillä, että lopetetaan kunnallinen teatteritoiminta kokonaan?

Suomessa on melkein kaikki, paitsi miliisi. Voisi tien päällä hoitaa rikkeet käteisellä.