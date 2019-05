Estarit: Kun väki vaihtuu tiuhaan tahtiin työpaikalla, kannattaisi katse suunnata johtoon ja hälytyskellojen kilkattaa!

Pride-paraati... no hmmm. Tuolla tiellä lopputuloksena on ihmisen sukupuutto, kai ymmärrätte sen? Ja tämä on vain fakta, ei mitään henkilökohtaista.

Kemin sellutehdas toteutettava. Vain näin voimme kustantaa joutilaalle eliitille kansalaispalkan eli reppanarahan.

Helvetti on taloyhtiössä irti, jos on onnistunut loukkaamaan hallituksen puheenjohtajan vaimon tunteita.

Onko Lemin kunnanjohtajakysymyksessä otettu mallia Kittilän kaupungista, jossa nyt valtio laittaa asiat kuntoon?

Soita Eksote-palveluun! Ruuhkaa ruuhkaa! Tehkää jotain!

Ekoihmisellä pyörässä lyijymötikkä rungossa, jotta laiska jaksaa polkea mäet. Voi hyvät hyssykät tätä luonnonsuojelua.

Ihmettelen, että onko Catzillä ja NMKY:llä varaa luopua Koskisten kaltaisista valmentajista. Kokonaisuus hallussa ja nuorista välitetään.

Kun väki vaihtuu tiuhaan tahtiin työpaikalla, kannattaisi katse suunnata johtoon ja hälytyskellojen kilkattaa!

Eiköhän se ulkomaalaisten "ylistys" työpaikalla jo riitä. Ylistäkää välillä kotimaan työntekijöitä ja antakaa enemmän vastuuta eikä vain niitä yksinkertaisia, "selkeitä"hommia.

Lopettakaa puhuminen nykyvanhuksista kestävyysvajeena. He ovat tämän hyvinvoinnin betonijalkaa, jotka ovat tehneet verollista työtä vuosikymmenet. Nyt on vastapalvelun aika. Hävetkää päättäjät.

Lappeenrannan asuntopalvelu ei energiaa säästele. Liesharjunkadulla pihavalot palavat illalla 2 tuntia ennen hämärää ja aamulla 3 tuntia auringon nousun jälkeen. Mitenköhän muualla?

Miksi keskustellaan talvi- ja kesäajasta. Melkein 2000 vuotta elettiin täysin tyytyväisinä "talviaikaa", joka on siis normaali aika. Kesäaika on tekaistu juttu. Eletään siis jatkossa normaaliaikaa!

Päivän hyvä teko: valitse Kanta.fi, kirjaudu Omakantaan vaikka pankkitunnuksilla. Etusivulta löytyvät Elinsiirtotahto ja Hoitotahto. Täytä ne läheisesi kanssa, jos haluat. – Andrei

Rapasalon siltajaakot pitivät aikanaan savusaunaillan ja vieraaksi silloinen kunnanjohtaja. Kehuivat saaneensa viisi tuhatta euroa suunnitteluun. Häkälöylytkö oli? Sisäinen tarkastus taisi jäädä tekemättä!