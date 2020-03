Estarit: Nyt kaikki lakaisukoneet liikkeelle puhdistamaan katuja, jalkakäytäviä ja teitä – ei pöly haittaa, kun pysytään kotona

Ja taas käännetään kellot edistämään tunti. Koronan keskellä Euroopan maita ei muu kiinnosta. Kärsitään taas siitäkin.

Kyllä on kumma ettei testattu lieviä flunssatapauksia. Nyt ne levittää koronaa, koska korona tarttuu lievemmistä tapauksista. Oliko tämä taas sitä säästöä muka!

Kyllä ei ole hyvä ettei mökille saa mennä. Jos on loma tai lomautettu, niin ole vaan siellä neljän seinän sisällä. Minusta se on väärin. Jos mökillä sairastuu, voi hakeitua sinne omaan sairaanhoitopiiriin.

Ole kotona, kuuntele tiedotukset Yle radio Suomen, kun ei näe! Antaa tulla erikoisuutiset kaikki! Älkää pätkäskö ohjelmia radiossa! Kaikkien hyväksi

Alueradiot: Nyt on aika päivällä soittaa musiikit suomeksi ja paljon tasapäisesti eli 40–50–60–70–80-lukujenkin päivällä. yli 70v kotona

Laki muuttakaa ja taloyhtiöt kokoukset siirtäkää, maksut ennallaan, remontit jäihin. Kokouksissa 80 % ikäihmisiä. Iso riski vielä kauan.

Milloin ilmoitetaan kansanedustajien ja ministereiden avustajien lomautuksista?

Venäjän koronaepidemia 140 miljoonan ihmisen keskuudessa saattaa kestää vuoden? Nyt Suomi, jäitä hattuun sen rajan avaamisen kanssa.

Nyt kaikki lakaisukoneet liikkeelle puhdistamaan katuja, jalkakäytäviä ja teitä. Ei pöly haittaa, kun pysytään kotona.

Minkä takia siivousfirma käyttää desinfioivia pesuaineita koronan häätämiseen, kun käsistäkin sen saa saippuapesulla? Eikö tuolla tavoin edistetä vielä pahempien bakteerien ja virusten syntyä? Valaiskaa, joku fiksumpi?

Koululaiset, opiskelijat ja opettajat kesalomalle ja heti.

No nyt menee hyvin meillä velattomilla! Ei tarvitse velkojen lyhennyksiä miettiä. Asumistuki tulee ja kela maksaa tekemäti mitään loput. Vuokralainen

Koronavirus on ikävä vieras. Tästä jää tulevaisuuteen varmaan hyvääkin. Terveyden ja läheisten arvostus, hygieniatason nousu, paljon muutakin. Ajatelkaamme positiivisesti niin kyllä tästä selvitään. JEV

Kuka saa maat uskomaan, kun kaikki maat matkustamatta maasta toiseen, maan sisällä ja ollaan kotona yhtä aikaa kuukausi? Niin virus poistuu. Sauliko?

Katselin Lpr:n kaupungin sivuja ja siellä "Lpr polkupyörällä". Kiva kuva siinä, näkyy olevan vain Taipalsaaren puolelta lainattu, eli ns. Kirjamoin suoralta...

Kiitos Ylelle koronavirudpandemian asiallisesta tiedottamisesta. Keskiviikon jälkikronikan pölätys sen sijaan täysin typerää ja ahdistusta aiheuttavaa (lähetetty hellästi).

Pahalta tuntuu, että jotkut ammattiliitot vaativat jäsenistölleen ylimääräisiä etuja koronan varjolla. Pitäisi mieluummin joustaa.

Työuupumuksesta, työterveyslääkärit on aina työnantajaa varten ei työntekijää, siis sen lauluja laulat kenen leipää syöt, on kokemusta kun menee oikeelle lääkärille ja diagnoosi on toinen ja oikea!

Infektiovastaanotto Armilassa, ruusuja Eksotelle! Hyvä että infektiovastaanotto keskitetty yhteen paikkaan ja nimenomaan Armilaan, ei vaarannu muiden potilaiden hoito sairaalan päivystyksessä!

Pysyvä kotikoulu olisi erittäin huono ratkaisu mm. lasten tasa-arvon kannalta.

Ihmiset käy syömässä ruokatunnilla kuka missäkin, pyyhditäänkö pöydät! Nyt on tehostettu mutta onko jatkossa! On vaan huonoja kokemuksia ennen koronaa. Kävisin useamminkin syömässä ravintoloissa jos ei tarvitsisi ensin puhdistaa pöytä ja sitten käydä ruokailemaan.

Hyvä Etelä-Karjala! Tartunnat vähissä. Nyt vain vähintään pituutesi verran turvaväliä ja vastuullista selkärankaa, niin kyllä tämä korona selätetään!

Alkaa tuntua että mummovihaksi on kääntynyt.

Tasapuolisuuden takia papat eikä vaan mummot pysykää kotona.

Nyt on jokaisella älyttömän helppo konsti parantaa maailmaa, pysyy vaan kotona ja makaa sohvalla.