Estarit: Taidanpa muuttaa Ruokolahdelle ja pyrkiä keväällä kunnanvaltuustoon. Siellä nimittäin paikkoja vapautuu melkoinen määrä.

Taidanpa muuttaa Ruokolahdelle ja pyrkiä keväällä kunnanvaltuustoon. Siellä nimittäin paikkoja vapautuu melkoinen määrä.

Vihreä Lappeenranta? Hallirumiluksen takia viihtyisää Kiviharjunpuistoa kirsikka/omenapuiden ja lasten leikkipuistoa supistetaan tai hävitetään. Tämä asia ei ole ollut esillä missään. Kiviharju ja lähistö vastustaa!

Pahimmat suupaltit julkisissa kulkuneuvoissa eivät pidä maskeja eivätkä piittaa turvaväleistä. Vaarallista touhua!

Ruokolahti pääsi oikein valtakunnan uutisiin. Kunnon sotkun kehittivät. Ainut Etelä-Karjalan kunta, jossa kunnanjohtajalla ei ole erorahaa! Mistähän sinne saadaan uusi noilla ehdoilla? Likaista poliittista peliä!

Sähkönsiirto hinnoittelu on mennyt pahasti pieleen ja siitä on syytettävä Energiavirastoa ja sen pieleen menneitä laskelmia. Maksumiehinä ovat kuluttajat, joilla ei monopolista riippuen ole muuta mahdollisuutta, kun maksaa tämä moka. Rahat n. 850 miljoonaa, siirtyvät osakkeenomistajien tilille. Onko tämä oikein?

Energiavirasto on pelkkä poliitikkojen suojatyöpaikka. Ammattitaitoa sähköyhtiöiden siirtohintojen kontrolloimiseksi ei löydy.

Mikä taho on takaajana SaiPan rahoituksessa uudelle hallille, vai onko heillä puhuttu 5 milj iskeä pöytään käteisenä? Jos takuun antajana on kunta eli me veronmaksajat, tietoa tulee saada.

SaiPa on ilmoittanut, että ovat valmiina ryhtymään uuden hallin ravintolamaailman yrittäjäksi. Mikä kokemus seuralla on tällaiselle toiminnalla? Miten nykyiset yritelmät ovat menestyneet?

Jäähalli keskustaan. On iloa muillekin kun urheilijoille.

Ikäihminen keskustasta.

Jos halutaan elävöittää keskustaa, niin kaavoittakaa areenan tilalle mieluummin asuntoja. Tuo kaupungille myös verotuloja.

Petteri A, muut auttajat ja Eksoten ea pelastitte minut Parikkalan tiellä 9.10. Kiitos

Kaavoituksella ohjataan rakentamista ja turvataan kansalaisten yhdenvertaisuutta. Ukkopuisto ei meidän naapuriin päiväkotia. Maaherrankatu ei kerrostaloa. Puhetta riittää tekoja ei.