Estarit: Kiinteistöjen arvo laskee— kiinteistövero ei

Kyllä oppositiosta löytyy huutelijoita, kun hallitus ei ole saanut 100 päivässä korjattua sitä ”skeidaa”, minkä oikeistohallitukset aikaan saivat yli 10 vuodessa. Aikalisä, palataan asiaan vuonna 2029.

On turha tehdä hoitovirheilmoituksia Eksotesta, sillä jos ei ole kolmen vuoden jälkeen jäänyt pysyvää haittaa, niin korvausta ei makseta! Kivusta ja särystä ei korvata mitään!

Kaupungin työntekijä saa olla viisi päivää pois työstä omalla ilmoituksella. Tätä mahdollisuutta käytetään ahkerasti, etenkin jos työpaikan ilmapiiri on huono.

UPM:lle kiitos tutustumismahdollisuudesta tehtaan toimintaan. Tehtaan autojen parkkipaikalla oli kirkkovenetyyppinen puuvene, joka oli sisäpuolelta täynnä vettä, jota oli vuotanut rikkoutuneen suojapussin aukosta. Toivottavasti jotkut asianosaiset voisivat pelastaa puuveneen suojaisempaan paikkaan.

Millä oikeudella opetustoimi kieltää keskustelun Pontuksen koulusta? Mitähän salaista siihen kätkeytyy? – Epäilys

Nykyihmiset, eivät tiedä, mitä eroa on ravintolalla ja elokuvateatterilla. Järjestäkää yksi esitys päivällä, jossa ruokailu on kielletty.

Nyt voi koiratkin viettää kaverisynttäreitä. Seuraava askel on koirien häät niin kuin Amerikassa jo tehdään.

Miten meillä on varaa maksaa näitä huimia palkkoja joillekin johtajille? Palkkaa on maksettu jopa vanhushoidon laiminlyönneistä. Työnsä tekevät palkolliset nauttivat vain murusia pöydältä.

Kiinteistöjen arvo laskee. Kiinteistövero ei.

Itse kun en lähes ollenkaan seuraa urheilua, kävi uutisista korvaan, että SaiPassa ei ole montakaan paikkakunnan kasvattia. Näitäkö junan tuomia varten kansihallia keskustaan värkätään?

Saipan hyökkäykseen lähteminen on täysin organisoimatonta, tule apuun Mälli.

Hyvä Anneli Kiljunen, lääkärihelikopteriasiassa on tehtävä uusi alueellisesti kattava selvitys.

TV-lähetyksissä kaksi asiaa, jotka panevat välittömästi vaihtamaan kanavaa on urheilu ja siitä jaarittaminen ja toinen on nämä niinku-ihmiset, joiden sanavarasto on pavun kokoinen.

Ensin sössittiin pelastushelikopteriasia, nyt näyttää itäratakin siirtyvä hamaan tulevaisuuteen. Herätys kansanedustajamme!.

Työterveys huutaa eioota. Näinkö työntekijät hoidetaan? Sitten ihmetellään, kun on paljon sairauslomia. Onneksi julkisella puolella pääsee lääkärille jo viikossa.