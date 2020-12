Estarit: Höpöhöpö ettei hallia voi rakentaa matkan päähän. Ihan hyvin koululaiset nytkin pääsevät uimahalliin pitkienkin matkojen takaa. Pienempikin halli riittää, koska sukupolvi pienenee koko ajan.

Vihervasemmisto vie vaikka tuhkatkin pesästä tavallisilta autonkäyttäjiltä, jotta pääsevät omiin tavoitteisiinsa. Polttoaineveroa nostetaan taas vuodenvaihteessa. Kiitos hallitus!

Voisimmeko ystävällisesti ottaa muovipussit mukaan, kun siistimme haudat palaneista kynttilöistä. On jaksettu kantaa haudalle, miksei kevyempinä omaan roskikseen. Nyt pudotettu roskiksien viereen. Joku ne siitä joutuu keräämään. Sama on kasvomaskien kanssa. Kauppojen roskikset tursottaa yli. Suomalaiset on epäsiisti kansa.

Kyselyn tulokset kielivät Lappeenrannan päättäjien sulle mulle politiikasta. Vaalitulos/puolueet ei väliä onko sortaja sosialisti vai riistäjä porvari.

Eksote suositteli mm yli 70 iäkkäille D-vitamiinilisää! Paljonko mikrogrammoja on hyvä ja loppuelämän syö? Lehtiin ja hoivakoteihin ohjeet, kiitos!

Kyllä on raharököillä vaikeaa kun pitää olla joulu kotona

Haavisto joutaa jo heivattavaksi.

Toimittaja löysi kovasti perusteita, miksi liikuntahallia ei mitenkään voi muualle rakentaa. Miten on laita hallitontin, jos suunnitelmasta poistetaan arboretumin hakkuu. Riittääkö tila silloin?

Höpöhöpö ettei hallia voi rakentaa matkan päähän. Ihan hyvin koululaiset nytkin pääsevät uimahalliin pitkienkin matkojen takaa. Pienempikin halli riittää, koska sukupolvi pienenee koko ajan.

Onkohan tuon Trumpin lähipiirissä ollenkaan rehellisiä ihmisiä, vai ovatko kaikki pätevöityneet vankilatuomion kautta? Huima määrä noita armahdettavia?

Havaittu aamulla 25.12. Myllysaaren polulla, pelikenttä-melonta, välillä "kevari." Satula ja lokari irti, kypärä maassa. Onnettomuus vai anastettu?