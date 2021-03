Estarit: Olisi alunperin pitänyt antaa rokotussuunnitelma THL:n eikä hallituksen hoitoon

Mistähän kristallipallosta THL tämän huhtikuun tartuntaluvun tempaisi. Tilattu mikä tilattu.

Maaveden ja Pien-Saimaan tila on niin huono, että sen ennallistamiseen on ryhdyttävä pikimmiten, siksi Kutila. Ja kun vielä on saatavana valtion ja EU:n tukea.

Olisi alunperin pitänyt antaa rokotussuunnitelma THL:n eikä hallituksen hoitoon, niin olisi varmaan jo hoidettu.

Useasti, liiankin usein, kuule suomea ilmeisesti äidinkielenään puhuvan lausuvan pub-sanan muodossa bub, kirjaimia c ja q muodoissa g ja guu. Voisiko joku kielitieteilijä selvittää miksi näin?

Kuka Anne Kyllöstä hyysää noihin isoihin hiihtokisoihin? Ei ole koskaan niissä pärjännyt.

Lain noudattaminen menee kansalaisten terveyden edelle. Lain pitää olla ihmisiä varten eikä ihmisten lakia varten.

Jumakikka, että kaikkea nykyisin märehditään päivätolkulla. Nyt tätä vaalien siirtoa. Voin vaikka vannoa, että suurinta osaa ei kiinnosta pätkääkään koko siirto, mutta media se jaksaa vaan jauhaa.

Miksi ihmeessä Huhtiniemessä laitettiin latusillat hyvään kuntoon hiihtolomaviikolla, vaikka latuja ajettiin vain 2-3 kertaa? Outo satsaus.

Annettaisiin Lappeenrannan vesitornille edes mahdollisuus näyttää kyntensä. Tehtäisiin välttämättömiä remontteja. Ei tehtäisi liian kallista remonttia, ettei yrittäjälle koituisi liian suurta vuokraa.

Vesitornin käyttöönotosta jäyryäminen on turhaa, niin kauan kun se on vesihuollon käytössä. Esteenä on turvallisuus ja kaikki muu vastuu sen osalta.

Lappeenrannan energialta sanottiin aikanaan että meille ei naisia oteta, siis sähkötöihin. Miehet kelpasivat vähemmälläkin koulutuksella, että silleen.

Vesitorni kuntoon ja matkailukäyttöön. Rahaa käytetään Lappeenrannassa turhempaankin.

Kilpahiihdossa yhteislähdöt ovat ikuinen ongelma ja järjenvastaista perässähiihtämistä. Väliaikalähtö, siitä iloa katsojille ja totuus kilpailijoille.

Tähän ei tietysti pitäisi mennä mukaan, mutta voi noita persu-uroksia, jotka Krista Kiurua arvostelevat. Heitä itseään ei viitsi katsoa edes kertaa enempää eikä kuunnella sitä aivotonta mättöä!

Ihmettelen miksi SaiPan ollessa häviöllä 0–6 ei laitettu Markkasta maalille oppia saamaan Liigasta?

Tähän on tultu. Vaalit siirrettiin ja arvaa kyllä miksi.