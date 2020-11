Estarit: Lappeen kirkon vieressä, rinteessä oleva Lappeen vaakuna häviää pimeyteen. Ei siihen saisi kohdevalaistusta?

Yhdysvallat on pitkään ollut kahdesvallat.

Hannu Tolonen kollegoineen hienoa, että pidätte puiden puolia. Mielenkiintoista olisi lukea Arto Pulkkisen mielipide myös arboretumin pelastamiseksi.

Kiitos Jari ja traktorin kuljettaja avustanne Toivarilan tiellä 13.11 perjantaina

kiitollinen pariskunta

La 14.11. Tv2 klo 10-10.55 suoluonto-dokumentti oli KAUNEIN koskaan näkemäni. Kiitos Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiölle!

Arboretum-puiden kaataminen suuri häpeä vihreälle kaupungille!

Kyllä on valtiovallalla hommat taas vähissä kun mietitään mitä verotustietoja julkaistaan, nyt kyllä pitää perustaa työryhmä ja näiden saama korvaus salaiseksi.

Näköjään muissa seuroissa harjoitellaan maalin tekoa pitäisköhän myös Lappeenrannassa

PeraPervo

Eksoten mielenterveyspalveluihin erittäin vaikea saada lääkärille aikoja ja jos saa niin etayhteydellä mikä lähinnä esteenä kontaktin saamiselle.

Lappeen kirkon vieressä, rinteessä oleva Lappeen vaakuna häviää pimeyteen. Ei siihen saisi kohdevalaistusta?

Voisi Marin kertoa, miksi meidän veronmaksajien pitää maksaa noista Vastaamon jutuista aiheutuneet henkilötunnuksen vaihtamiskulut? Eikö ne kuuluisi miljoonia takovalle yritykselle?

Onneksi on edes yksi puolue joka on järjissään. Muutenhan tää on tätä jos et sano, että mies voi synnyttää tai sukupuoli on mielipidekysymys tai monikulttuurisuus tuo onnelan sinut maalitetaan, urasi tuhotaan ja sinut huudetaan hiljaiseksi