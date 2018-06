Estarit: Nyt on aika yhdistää Imatra ja Lappeenranta. Kaupunginjohtaja, yliopisto, sairaala ja korkeakoulu ovat valmiina.

Hautausmaalla liikkuminen on täysin perusteltua silloin, kun on liikuntarajoitteista kyse. Seurakunta ei pysty kieltämään omaisia käymästä haudoilla.

Autolla haudoille on todellakin sallittua meiltä huonosti liikkuvilta. Pitäähän ne kesäkukat käydä meidänkin sinne laittamassa. Miten ihmiset on noin tietämättömiä asiasta.

Juhlavuosi 1918 - 2018 on punaisten uhriutumisvuosi.

Eksoten hallitus ei halunnut korottaa terveyskeskusmaksua, vaikka tarve olisi. Millä sitten pelottelisi ihmisiä sote-ratkaisusta?

Nyt on aika yhdistää Imatra ja Lappeenranta. Kaupunginjohtaja, yliopisto, sairaala ja korkeakoulu ovat valmiina.

Milloin Joukahaisenkadun kaahailu loppuu? Moottorit huutaa aivan liian kovaa. Kortti pois tuollaisilta niin ehkä asia menisi perille. Tai jos ei osata ajaa ihmisiksi voi mennä kävellen. Liika on liika.

Jotain perustavanlaatuista täytyy olla vialla eteläkarjalaisessa päätöksenteossa kun Lappeenrannan Jarva hakee pois, Imatran kaupunginjohtaja sanoo itsensä irti ja Taipalsaaren Wilman joutuu lähtemään.

Perjantaina se taas alkoi...sellutehtaan karmeat hajupäästöt. Siinäkö tulee ylioppilasjuhliin kutsumaton vieras!

Paras idea Lappeenrannassa on iltasoitto vesitornista. Taikinanmäen vanhukset kiittävät.

Kyllä ilmastointilaitteet aiheuttavat terveysongelmia, allergiaa ja tuovat hometta, ei ollut ennen. Kyllä laitetoimittajat rikastuvat! Kokenut

Mitä evästeet oikein keräävät? Miten ne voi ohittaa kun ei sivulla ole ruksia eikä muutakaan konstia ohitukseen? Onko tämä laillista ohjausta ja tietojen keräystä ilman käyttäjän omaa tahtoa?

Varma tapa karkottaa ystävät on tehdä itsensä tykö tekemisillään ja itseä kiinnostavilla asioilla, ja antaa ymmärtää ettei toisen jutut kiinnosta.

Annetaan Kahilanniemen olla golf-käytössä. Hyvä viheralue ei rakennusmaaksi vaikka tulis monitoimihalli pylvään nokkaan.

Ei aina ymmärrä herrojen ajatuksia. Miksi kesäkonsertit siirrettiin torilta missä väki kokoontuu piirakkakojuille. Ehkä seuraavaksi siirtyy kojut Marian aukiolle.

Miten viet pikkubussilla upseerikerholle porukat syömään, kun nyrkkiä näytetään?

Kiitos ihanasta kevätjuhlasta Voisalmen koulu!

Onko iltasoitto lyhyempi kuin aikasemmin? Kuuluu hyvin keskustaan!

Nyt jännitetään ehditäänkö ennenaikaiset eduskuntavaalit pitää ennen juhannusta?

Kahilanniemi monitoimihallin paikaksi ei ole huono. Golfkentän kattamista suunnitellaan kulisseissa. Rahoittajia jo haetaan 100 miljoonan euron projektille.

Miksi kokoomus haluaa sellaisen soten joka siirtää kansalaisten verorahat isoille kansainvälisille firmoille?