Estarit: Kiitos Luumäen lietelannan levittäjälle, voimia ja jaksamista urakoitsijoille, viljelijöille ja eläintuottajille!

Kotimaassa ja Euroopassakin paljon autoilleena ei voi muuta kuin yhtyä Juhani Jaatisen mielipiteeseen: Lappeenrannassa ajokulttuuri on harvinaisen surkea.

Osuuskauppias on varannut aamu 7–8 välisen ajan riskiryhmille ja pyytää ymmärrystä. Ymmärrystäkö sille, et tuolloin tuoretavara, muun muassa leipähyllyt ovat tyjjillään, ja töitä aloitteleva henkilöstö täyttää tavararullakoilla käytävät. Vaiko ymmärrystä sille, et riskiryhmät vievät muilta asiakkailta hyvän myyntitunnin. Vain kauppias tietää, mut ei kerro. Ei kerro kauppias.

Kokoomuksen ajojahti Vesteristä kohtaan alkaa olla tosi ällöttävää. Se osoittaa, että Vesterinen on ollut alusta alkaen syytön ja tilalle on tarvittu alhaista haukkumista.

Mitä hittoa tieherrat? Lupasitte että, kun nelikaistainen valmistuu, niin sen jälkeen vedetään uusi pinta Ilottulantielle, koska tie joutui liian kovalle rasitukselle. Ei ole uutta pintaa näkynyt.

Koulut ja päiväkodit auki, miksi ei voi katua maalata? Hieno perinne!

Loistavaa Yle. Lauantaitalkoot paras ohjelma aikoihin. Olli Haapakangas siinä lepposasti jutustelee. Todella viihdyttävää.

Kiitos sinulle rahapussini rehellinen löytäjä Prismassa lauantaina. Pelastit äitienpäiväni.

Kiitos Luumäen lietelannan levittäjälle, voimia ja jaksamista urakoitsijoille, viljelijöille ja eläintuottajille! Syön suomalaista, turvallista ja puhdasta ruokaa teidän ansiostanne jatkossakin.

Lpr:n bensakartelli voi hyvin. Joutsenossa, Imatralla, Simpeleellä hintaero jopa 10 senttiä. Hinnassa vedottu kuljetuskustannuksiin Lpr:ssa, huijausta.

Ihmetyttää 70-vuotiaat kitisijät. Eivätkö he tajua että heidän parhaakseen suositukset on tehty. Jokaisen on itse pidettävä kunnostaan huolta.

Poikien suosijat luulevat, että pojat huolehtivat vanhemmistaan, kun nämä vanhenevat. Tytär käy 200 km päästä auttamassa. Poikaa ei näy, on samassa kaupungissa.