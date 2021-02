Estarit: Olipa miehekäs teko hajottaa lasten pyörivä napakelkka sataman rannassa. Mistä saataisiin uusi. Käyttäjiä kyllä riittää ja ilo raikaa.

Opintien varikolta kaahaillaan kahva edellä. Äly hoi, Opintiellä on kaksi koulua ja sen myötä paljon liikennettä ja lapsia!

Olipa miehekäs teko hajottaa lasten pyörivä napakelkka sataman rannassa. Mistä saataisiin uusi. Käyttäjiä kyllä riittää ja ilo raikaa.

Niin kauan kun keskustapuolue roikkuu hallituksessa vihervasemmiston apupuolueena, kannatus vain laskee. Jotain tarttis tehdä?

Eikö näitä nuorison mökkibileitä ja laittomia kokoontumisia saada kuriin? Kun sitten tartutat isovanhemman, joka kuolee, niin siinäpähän elät asian kanssa loppuelämäsi.

Loasin opiskelija-asuntola jäihin keskustasta. Etäopiskelu/työ tulevaisuutta. Skinnarila oikea paikka asua ja opiskella.

Todellako Saksela kuvittelee vähentämällä henkilökunnan murto-osaan palvelun ja saavutettavuuden parantuvan. Se että on hieno yhtiö ei yleensä tiedä työntekijöille hyvää.

Pakkotestauslaki rajoilla tulee voimaan huhtikuussa?? Valitettavasti Suomessa on maailman hitaimmat ja hölmöimmät poliitikot.

Eksoten palvelujen saatavuus siten, että asiakas pääsee nopeasti juuri oikean avun äärelle ei parane 60-80 puhelimeen vastaajan avulla. Palvelutarpeen epäselvyys ja moninaisuus tulee yllättämään puhelimeen vastaajat, jos joku tuollaisen tehtävän uskaltaa ottaa vastaan. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tuskin tarvitsee työpaikan puolesta pelätä, vaan asiakkaan puolesta, jota pallotellaan linjoilla paikasta toiseen.

Lappeenrannan on korkea aika arvostaa kotimaan matkailijoita ja aidosti panostaa siihen ja sen markkinointiin.

Kekkosen aikaan koronavirus olisi pysäytetty rajalla.

Pave Maijasen ja muidenkin kuuluisuuksien muistolle. Laatta, johon kaiverretaan nimi, sekä synt. ja kuolinaika. Tämä laatta kiinnitetään puiston penkkiin. Täytyykö olla kalliita monumentteja, pääasiahan on muistaminen.

Keskuspuisto

Vaihto-opiskelijat osaavat riittävästi englantia opinnoissa pärjätäkseen. Luulisi kielitaitoa olevan myös koronaohjeiden lukemiseen.

Kun Lpr:ssa matkailualalla tapahtuu, on Saku Hyttinen ideoimassa, kaupungin virkaatekevät eivät saa aikaiseksi. Hyvä Saku!

Aikamme ilmiöitä on erittäin runsaslukuinen joukko kaikkien alojen asiantuntioita. Leimallista kannanotoissaan on jokaisessa lauseessa toistuvat ehkä ja niinku. Lisäksi usein käyttettyjä ovat tavallaan luulisin, uskoisin, näkisin olisin sitä mieltä. No näin on korvattu yskähtely, sillä vanhan rajakarjalaisen sanonnan mukaan " rykiminen on epävarmuuden merkki sanoo seurustelu psykologia".

Kannatan Kalevi Ikosen ehdottamaa kulttuuripuiston perustamista Pusupuistoon!