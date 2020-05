Estarit: Työnantajana en maksaisi etätyöstä täyttä palkkaa: tekevät siinä sivussa omia töitä.

Saimaanharjulainen baari se vaan porskuttaa. Terassilla porukkaa, oikein varjotkin laitettu. Meitä syrjäkyläläisiä ei näköjään säännöt kosketa.

Mitä ne hirveän näköiset ruosteiset laatikot Marian aukion laitamilla ovat? Onko ne jääneet joltain kuljetusliikkeeltä, eikö voisi pyytää korjaamaan pois?

Satunnainen Lappeenrannassa kävijä

Kiitos Etelä-Saimaa hyvästä ja ajantasaisesta koronatiedottamisesta.

Keke

Helsinki on puuhaamassa Senaatintorista jättimäistä kesäterassia. Saman voisi kopioida Lappeenrantaan. Hyviä aukioita ovat kapungintalon edusta ja Marianaukio. Satamatorilla on jo tarpeeksi toimintaa.

Ei enää lappeenrantalainen

Työnantajana en maksaisi etätyöstä täyttä palkkaa: tekevät siinä sivussa omia töitä.

Rupeaisiko joku paikallinen metallifirma tekemään kahvakuulia, vois olla kysyntää. Kaverin puolesta kyselen.

Voi voi, kuinka tarkkaa se on. Kolmannen polven syntyperäisenä hesalaisena en ole koskaan puhunut stadista, Hesa on riittänyt. Meitä on moneksi.

Lappeenrannan kaupunki on todella vihreä city ainakin, kun katselee ympäröiviä vesistöjä.

Vaeltaja Wille

Kaikki pääradat kaksiraiteiseksi, junavuorot tiheäksi ja lippujen hinnat kohtuullisiksi sekä taksien määrä ja hinnat sellaisiksi, ettei omalla autolla kannata ajaa. Näin maaILMA pelastuu!