Estarit: Silloin kun nuorella karvat kasvavat, paras ystävä ei ole äiti tai isi

RKP:n perustaja oli oikeassa. Sen havaitsee kaikessa PS:n toiminnassa ja kannattajissa.

Milloin metsänomistajille annetaan verohelpotus hiilinielujen omistuksesta. Ei-omistajille voi lisätä päästöveron.

Hyvä, kun suomen lasten elämä on niin kunnossa, että on vara pitää Nenäpäivää! Vai onko...? – Ei omaatuntoa

Hyvä Risto Liimatainen aloita nettiadressi saat varmasti kannatusta. Emme halua jäähallia naapuriin, asuntojen myyntihinnat laskee. – Hemuli

En oikein ymmärrä Lappeenrannan tavoitetta hiilineutraaliuteen. Päästöjä pitäisi vähentää mutta samalla tuetaan ja pyritään lisäämän lentoliikennettä.

Kellä on varaa ostaa sähköauto on varmasti varaa myös latauspaikkaan.

Mites se narsisti toimii?! "Minun rahat on minun rahat. Muiden rahat on meidän rahat." Sairauteen kuuluu loismainen käytös! Narsismin pahin muoto on psykopatia.

Silloin kun karvat jo kasvavat nuorella, niin paras ystävä ei ole äiti tai isi, vaan toinen nuori. Lapsen paras ystävä on lapsi ja nuoren paras ystävä on toinen nuori.

Teatteri Verkossa oikeesti hauska. Nautin ja sai nauraa. Hauskat juonen käänteet. Hyvin toteutettu lavastus kahden kodin välillä. Suosittelen pikkujoulun viettäjille.

Ei kannata linnuista huolissaan olla, "kyll mailmas lintui piisaa".

Autojen lämmitys tolpasta on taas alkanut, ihmeellistä välinpitämättömyyttä autoilijoilta kun auto on lämmityksessä/pois luukku on auki. Täytyykö varttua että esim. lapsista joku kuolee ennen kuin opitaan.

Kyllä on upea maisema Myllysaaresta katsottuna: valaistut Linnoituksen rakennukset!

Lappeenrantaan ja sen ympäristöön ei kannata rakentaa omakotitaloa. Jos joutuu muutaman vuoden päästä myymään talon, niin ei saa talosta sellaista hintaa, että se kattaa rakennuskustannukset.

Voi, Marjatta, opettajilla on ollut L:rannassa jo vuosia vaikenemisohje, josta muistutettu viimeksi tänä syksynä. Koska lojaalius työnantajaa kohtaan.

Haja-asutusalueen lehden tilaajatko ainoastaan syyllisiä, kun joutuvat postin lakon takia itse kustantamaan lehden haun kilometrien päästä. Per..le.

Mitähän sanoi Pekka Vennamo SMP/PS postinjohtajana 1989? Kun posti yhtiöitettiin, hän sanoi että ei vaikuta palveluihin! Jaahan, kuinkas kävikään?

Eipä ollut lippu salossa isänpäivänä. Eikö ole tärkeä päivä? Virallinen liputuspäivä.

Ihmetyttää tää postilaisten arvostelu lakkoilusta. Jos menneinä vuosina ei taisteltu lakoilla ei yhdelläkään duunarilla olisi näitä etuja mitä nyt ollaan joka taholla romuttamassa.