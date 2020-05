Estarit: Arvoisa liikenteen fariseus Juhani Jaatinen Helsingistä. On myös kirjoittamattomia herrasmiessääntöjä liikenteessä.

Eiköhän ne koronaan menehtyneet ole suurimmalta osin yli 70, joilla on joku perussairaus. Harva 70 on täysterve, joten ikärajoitus on ihan ok.

Ihmishengellä on hinta. Nyt maksetaan, koronan vuoksi, viimeisestä elinvuodesta 10–20 miljoonaa. Kun rahat loppuvat tätä menoa, niin ihmishenki ei ole minkään arvoinen.

Miksi metsiä kaadetaan parhaimpana lintujen ja oravien pesintäaikana? Kuukausi eteenpäin niin olisivat pesät tyhjät. Eikö talouselämässä lainkaan oteta luonnon kiertokulkua huomioon?

Arvoisa liikenteen fariseus Juhani Jaatinen Helsingistä. On myös kirjoittamattomia herrasmiessääntöjä liikenteessä, jotka syöpyy hyvin mielen viereen, kun sattuu joskus joku, joka leipoo ne sinne. ( Vanha viidakon sanonta ).

Politiikassa edelleen voimissaan Katri-Helenan kappale Minne tuuli kuljettaa

Korkkitehtaan uimaranta kunnostettava! Hiekkaranta lähes kadonnut!

Janne Borgström yleisöosastokirjoituksessa: Kultsu FC:llä ei omaa junioritoimintaa, joten älä valehtele. Joutsenon Kultsu juniorit on oma jaosto Joutsenon Kullervossa, ja siellä ne lapset harrastaa. FC:ssä vain edustusjoukkue ja naisjoukkue.

Sairaanhoitajan palkka on noin 2 300 euroa kuussa. Samantasoisen koulutuksen omaava mies ei liikahdakaan alle 3 000. On muutama satanen kurottavaa.

Kaljajuottolat eivät tukea tarvitse.

Lopettakaa Fantom-sarjakuva. Älytöntä väkivaltaa.

Suuri kiitos Pekka Suniselle pitkäaikaisesta Kuusimäen uimarannan hoidosta! Pidetään me käyttäjät ihana ranta siistinä!

Minä ihmettelen käsienpesuvouhotusta, joka tietysti on tärkeää. Mutta eikös se korona leviä pisaratartuntana, niin miksei meillä käytetä kasvomaskeja kaupoissa ja yleisissä tiloissa. Olisi minusta turvallista käydä kaupassa. Ihmettelen.

Kun tuota uima-allasta ajetaan sataman rantaan, nii eikö Ossuuskauppa vois rakentaa juottolaiturilleen muutaman saunan nii säästys altaan rakentaminen! Talvikäyttööki ois avantouimareille!