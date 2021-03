Estarit: Jos Neste tekee biojalostamonsa Rotterdamiin, en enää koskaan tankkaa Nesteen asemalla. Suuntana pian taas Viipuri.

Kyllä hallitus infoaa koronasta ihan ymmärrettävästi tavalliselle ihmiselle, mutta toimittajien pitää säveltää siinä välissä tyhmillä kysymyksillä.Tästä tulee se ähky tiedottamisessa.

AVI ja ELY pitäisi ottaa taas ministeriöiden alaisuuteen, kuten 13 ELYä oli YM valvonnassa aiemmin. Ei tulisi hutiloituja päätöksiä.

Rakuunamäellä vaihdetaan maita rakennuksen alta. Luulin sen johtuvan pohjavedestä.

Miksi naapurimaan rekkakuskit saa liikkua kaupassa maskit suun edessä ja nenät on paljaana?

Hyvin toimittu, ministeri Lintilä (kesk). Suomalainen yhtiö Neste rakentaa tuotantolaitoksen Hollantiin. Pääasia, että oma virka ei ole vaarassa.

Vähiten hallitus rasittaisi suomalaisia ja yrityksiä kieltämällä kaikkien ulkomalaisten saapumisen Suomeen. Heidän testaamisensa rajalla olisi pään laittamista pensaaseen.

Hyvin sattuvat aviopariksi sosiaalidemokraattinen rouva ja jehovantodistaja mies! Molemmat uskovat satuolentoihin!?

Jos Neste tekee biojalostamonsa Rotterdamiin, en enää koskaan tankkaa Nesteen asemalla. Suuntana pian taas Viipuri.

Miksi koko maa on Uudenmaan vankina? Miksi muu maa joutuu tinkimään kiireettömästä hoidosta? Siellähän on monta johtajaa, joilla on loistavia ajatuksia hoitaa tätä koronahässäkkää.

Kuinka moni lasta kotona hoitava vanhempi tietää, että Voisalmessa toimii ilmainen leikkikerho. Vaihtoehto täydelle päiväkodille.

Kiitos Tv 1 A studio 3.3. Ei tarvitse enää ihmetellä, miksi hallituksen korona toimet vaikuttavat liian hitaasti käynnistyville.

Ei ole hallituksella homma hanskassa rokotusten suhteen. Keskittyy sulkemisiin.

Kepulaiset ovat johtaneet kuntia vuosikymmeniä. Mikä on lopputulos? Jokainen kunta on ylivelkaantunut, siinä kepulaiset ovat onnistuneet.

Ei maskitta kauppaan, vartijat töihin oville. Mallia Itäkeskuksen maskipakosta. Vastuullisuutta kauppiaat!

Lavolan Ukko

Maskittomat teinit pois syleksimästä kauppakeskuksesta. Tai ottakaa edes penkit pois. Maskit ja käsien desinfiointi ei nähtävästi koske teinejä.

Lappeenranta rokottaa pääasiassa postinumero 53100 asukkaita. Herätkää valvomaan etujanne.

Mikäli kuntavaalit pidetään ensi kuussa, en varmasti lähde koronakoppiin äänestämään.

Kylteistä piittaamattomat jätökset voi olla myös esim. ketun tekemät.