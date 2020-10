Estarit: Kertoisiko kaupunginjohtaja millä ehdoilla sijoittajat ovat rahaa laittamassa arenaan. Mikä on tuottovaatimus ja kuka siitä vastaa?

Sähkönsiirto näyttää maksavan tuplasti sen minkä sähkön käyttö. Muutenkin yritykset maksattavat kuprunsa asiakkailla ihan härskisti eikä mahda mitään

Mistä on luottamuspula? Kepuista ja demareista. Miten joudut luottamuspulaan? Menet töihin Ruokolahdelle.

Hei radanvarren asukas nyt tunnissa Helsinkiin hyppäät vaan Joensuussa junaan

Kuuleha Saipa... Bisnes on Bisnes ja Mooses on Mooses. Nii et suutari pysyköö lestissää. Ja Jarvakii sais kyssyy kamreeriltaa et onks rahhaa!

Kokoomuksen on aivan turha huudella sähkönsiirtomaksujen hinnasta. He ja vihreät myivät sähköverkot ulkomaisille pörssiyhtiöille!

SDP=KOMMUNISMI=TAANTUMA, jääareena keskustassa olisi maakunnan vetonaula! Ei sinne Kisapuiston sumppuun enää mitään

Mämmilään muuttajat, irtisanoutukaa töistänne ennen muuttoa, vältätte luottamuspulan.

Nyt kun korona karsii kansanedustajien lukumäärää eduskunnassa tullaan huomaamaan, että tulevaisuudessa Suomessa selvitään huomattavasti vähemmällä kuin 200 kansanedustalla.

Olisiko jo aika laittaa Lappeenrannan marketteihin desinfioidut ostoskärryt?

Tero Lehterän vuosia kestäneellä valmentajapestillä Saipan ylivoimapeli ei vain kertakaikkiaan toimi. Valitettavasti.

Etelä-Karjalan päättäjät pitäkää huolta siitä että Helsinki-Joensuu, Imatra-Helsinki väliä kulkevat junat pysähtyvät nyt ja vastaisuudessakin Joutsenon asemalla, junan käyttäjiä on!

Metkaa ajatusta että lappeenrantaa yritetään pitää pystyssä "signaaleilla". Pysyyhän nyt ainakin talvikauden ilma "vihreämpänä" kun lentokoneet eikä virukset pörräile.

On se kumma, että liiga-Saipa voi vaatia muutaman milj. euron avulla jäähallia keskustaan vaikka heidän hallin käyttöaste on 20%. Eli se voi jyrätä hallin pääkäyttäjät. Hankkisivat sillä rahalla pelaajia, jotta joukkue voisi edes pärjätä.

Ei se jäähalli yhdessä yössä keskustaankaan ilmestyisi. Itse ainakin välttäisin rakennusvaiheen ajan koko lähialuetta. Olisinko ainoa, en tiedä. Jos moni muukin näin tekisi, niin ei se siinä vaiheessa ainakaan keskustan vetovoimaa paranna. Nytkin tuntuu liikkeitä lopettavan tai siirtyvän muualle, niin kestävätkö ne vielä rakennusvaiheen myllerryksen?

Turha vedota keskustan jäähallin puolesta, kun muissa isoissa kaupungeissa ja jopa Amerikassakin on! Ei ole yhtään ajateltu, kuinka ahdas keskusta on hallille eikä sen tuomia ikäviä lieveilmiöitä lähiympäristöön!!!

Kutilan kanava 4000e per Tps. asukas? Väärin laskettu. 3n vuoden kokonaisk. 2,5mil:4671 asukasta =535,22 per asukas kolmessa vuodessa. 100vuotinen projekti on arvokas ja hyödyllinen, maksan mielelläni.

Kertoisiko kaupunginjohtaja millä ehdoilla sijoittajat ovat rahaa laittamassa arenaan. Mikä on tuottovaatimus ja kuka siitä vastaa?

Vaasan Botnia-halli on yleisurheilu, palloilu ja monitoimihalli Mustasaaren kunnassa 7 km Vaasasta. Siellä ei pelata jääkiekkoa! Sportin pelit ovat jäähallissa Hietalahdessa, silloin kaikki kadut tukossa ja täynnä autoja, pakokaasut nousevat asuntoihin autojen poistuessa!

Jäähallia ajetaan keskustaan viimehetken vedätyksellä. Jarvako kummina?

Kuinka meillä voi olla kaupunginjohtaja, joka viisveisaa urheilijoiden ja harrastajien mielipiteestä ja kulkee rahamiesten talutushihnassa jäähalliasiassa?!

Tämänkö pitäisi ratkaista hallin sijainti? Epätoivoinen yritys saada muutama paikkakunnan rahakas kaivamaan kuvetta ja sponsoroimaan yhtä pelijoukkuetta. Kisapuisto on veronmaksajan suosikki.

Kuka tietää, sulkeutuuko Lappeenkatu mahdollisen hallin kohdalta?

Mielenkiinnolla odotan perusteluja miksi keskustan monitoimihalli tuo kaupunkiin uusia asukkaita ja kuinka paljon.