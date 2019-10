Estarit: Jos istuu kaupunginhallituksessa, voi myös antaa Eksotelle tarpeeksi rahaa!

Kondomi on vakavampi synti, kuin lapsen kuolema eräissä yhteisöissä!

Jos istuu kaupunginhallituksessa ja Joutsenosta viedään lukio, niin istuu todellakin väärässä paikassa.

Tolkutonta ampumista hirvimiehiltä Lemillä. Löytyykö taas haavakoita metsistä kuten viime vuonna?

Käsittääkseni steinerkoululla ei ole juurikaan koulukiusaamista. Voisiko tästä ottaa mallia muihin kouluihin? Miten on saatu homma toimimaan? — Mummeli

Joku kysyi, miksi persuja vihataan. Voisi myös kysyä miksi persut vihaavat kaikkea ja kaikkia. Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa

Hoi suomalaiset, lopetetaan syöminen, niin tulee iso ympäristöteko!

Samaa mieltä. Ei, Suomi ensin. Pitää muistaa kotimaassa, EU- ja kansainvälisissä pöydissä, että olemme vaan suomalaisia. Meille riittää vähempikin.

Kyl tuol Imatran kaupungintalol on ihme porukkaa. Uima-halli jätetty ränsistymää uus halli Ukoskaa. Ei tällee yksityine hoida omaisuuttaa.

Jos istuu kaupunginhallituksessa, voi myös antaa Eksotelle tarpeeksi rahaa!

Aikooko tämä hallitus oikaista epäkohdan, jotta potilaalla on varaa diabeteslääkkeisiin? Miksi sama lääke Virossa on 100 euroa kolmelta kuukaudelta halvempi? Kaikilla ei ole varaa matkustaa niitä sieltä ostamaan.

Mielipidepalstalla Jouko Manninen kirjoitti kuin minun ajatukset. Rahat peruspalveluun. Päättäjät käyttäkää tervettä järkeä. — JV

Kaupungin terveysviranomaiset ratsaamaan Lappeenrannan uimahallin naisten pesuhuoneen wc-tilat. Siivoojat tekevät parhaansa. Syyt pintaa syvemmällä. Mitähän lattialla lillii ja missä kunnossa putket?

Eläkkeet nousevat 1,2 prosenttia. Mitä siitä enää palkkaneuvotteluja käymään, kun on jo valmiiksi tiedossa, mikä korotus palkkoihin on riittävä? Ruisleivän hinta pompsahti 20 prosenttia. Järjen käyttö on sallittua.