Estarit: Vai "vihreä" halli keskustaan ja sitten on meillä tosi vihreä ja vireä kaupunki! Kaikki keinot on näköjään käytettävä tässä "sodassa"!

Tuija Nummela nostit esille tärkeän asian! Paluu tärkeiden perusasioiden pariin asumisratkaisujen kautta lisäämään hyvinvointia. Kyllä kiitos!

Jääkiekkoliigakauden 20-21 ottelut voisi aivan hyvin peruuttaa kokonaan tässä tilanteessa. Maailmassa on tärkeämpiäkin asioita kun jonkun kumilätkän perässä luisteleminen.

Eiköhän noiden "orpolaisten" olisi jo kiire alkaa tehdä sitä työtä, miksi heidät on Eduskuntaan valittu ja jättää demarien vainoaminen vähemmälle. Alkaa uskottavuus olla rajoilla.

Vanhaan hyvään aikaan Ruokolahden kunnanjohtajan virka julistettaisiin hakusaartoon.

Siirtoyhtiöiden on maksettava asiakkailleen takaisin liikaa perityt maksut. Tässä on ryhmäkanteen paikka ellei näin tapahtu.

On se kyllä kumma kun Saimaanharjun mopo hurjastelijoita ei saada ruotuun. Asuinalueen viihtyvyys on mennyttä jos sitä on ollutkaan.

Veiterälle hatun nosto kun olette pysynyt hiljaa jäähalli keskustelusta. Koska heille katettu tekojää kuuluisi jo menestyksen perusteella. Miksi Veiterän rahan tarvetta ei huomioida samoin kuin Saipan.

Tämä kaupunki ei kaipaa uutta jäähallia eikä mitään muutakaan, koska uusi SOTE vie siltä loputkin rahat mitkä on asukkailta revitty PeraPervo

Aina ihmeellisemmäksi ja lapsellisemaksi menevät selitykset Ruokolahden päättäjillä kunnanjohtajan valinnan epäämiseksi.

Vai "vihreä" halli keskustaan ja sitten on meillä tosi vihreä ja vireä kaupunki! Kaikki keinot on näköjään käytettävä tässä "sodassa"!

LUT-yliopisto siirtyy Lahteen. LPRssa ei ole 5G-verkkoa, mutta Lahdessa toimii 5G.