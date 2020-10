Estarit: Kiitos Fazerille siitä, että katollanne näkyy taas kellonajan lisäksi ilman lämpötila.

Tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä. Nyt on luistelunyrkkeily nousemassa rengistä isännäksi ja vaatii monumenttaalisia palatseita pelaamisensa.

Ei mitään opiskelijataloa keskustaan! Se saattaa elävöittää ja rikastuttaa keskustan elämää. -Ennen oli paremmin!

"Lähti kuin kunnanjohtaja Ruokolahdelta." Vanha eteläkarjalainen sanonta.

Kaupunki laittaa jäähalliin rahaa. Liikenisikö myös lisää palkkaa kaupungin kolmelle ammattiryhmässä alimassa palkassa oleville työntekijöille. "Toiveena yli 2000 e käteen verojen jälkeen"

Kaikki te, jotka pimeällä kuljette kaupungin kaduilla tummissa vaatteissa ilman heijastinta. Muistattehan aina hyvästellä omaisenne ulos lähtiessä!

Kiitos Fazerille siitä, että katollanne näkyy taas kellonajan lisäksi ilman lämpötila.

Turha inistä jäähallin sijoituspäätöksen jälkeen, että paikallisia sijoittajia ei pyydetty mukaan hallin rahoittajiksi. Raha tulee rahan luokse pyytämättäkin, jos oikea rahamies sen hyväksi näkisi. Viime metreillä luvat muutamat miljoonat ovat suolarahoja.

Per Saukinen

Siis mitä!? Loas myi jokin aika sitten opiskelija-asuntokiinteistöjään keskustan tuntumasta. Nyt ollaan näitä uudestaan rakentamassa kaupungin parhaalle paikalle. Sopimaton paikka ja kyseenalaista veronmaksajien rahoilla kikkailua!

Areenalleko korvike

Ihmetyttää, etteivät ihmiset käytä suojamaskeja Isossa-Kristiinasa. Liukuportaissa ei ole tietoakaan turvaväleistä. Edesvastuutonta. "Viruslingot" voivat olla liikkeellä.

SaiPan ei ois kannattanu lähtee altaan syviin vesiin, näillä "pelimiehillä", jotka ei osaa uida.

Sama jatkuu vuodesta toiseen

Tyysterniemen uimarannalta kaupunkiin johtavan kuntopolun varrella on todella vaaralliset betoniportaat. Alimman askelman alta on maa kaikonnut ja iäkkäälle pudotus on tosi vaarallinen.

Idän pikajunan arvoitus: aivan upea ensi-ilta! Jokaisen suoritukset mahtavia, mutta Samuli Punkka loistava Hercule Poirotina! Kiitos teille!

Koton vanhat asuu rivitalossaki. Kaikkien ovelle päästävä invataksilla, ambulanssilla. Ota pois nurmikonreunakepit. Ihmishenki tärkeämpi

Pelastustie

Eikö olisi järkevää rakentaa uusi jäähalli UK-areenan kanssa yhteen. Toisi varmasti jatkossa hyötyjä.

Tavallisia kansalaisia on korona-aikana valistettu, ettei saa halata tai kätellä. Ihan ok ja ymmärrettävää. Miksi kuitenkin pelikentällä isot hikiset miehet hyppivät kaverin niskaan joukolla.

Jos ei Kisapuisto kelpaa SaiPalle, muuttakoot vaikka Savitaipaleelle. On sielläkn jäähalli.

Kisapuisto jäähallin osalta ilmastoystävällinen ratkaisu keskustan osalta ja samoin siellä ruuhkien välttämiseksi.

Saksela ja Kiljunen, miksi haluatte kiusata sairaita ihmisiä ja vanhuksia lopettamalla Armilan? Keskussairaalan päivystyksessä ollaan kuin sillit suolassa odottamassa 5–10 tuntia.

Saksela ja Kiljunen, miksi kiusaatte sairaita ja vanhuksia lopettamalla Armilan kiirevastaanoton!

SaiPan pelit Kisapuistossa loppuu viimeistään 5 vuoden kululuttua, uhosi Markkanen! Kannattaisiko antaa Lehterälle kenkää! Menestys tuo yleisön, ei areena!!

Wau, miten good idea! Lukijan kirjoitus Kari Tuusvuorelta.

Idea

Menen sillä sekunnilla kausikorttikaupoille, kun päävalmentaja vaihtuu, sitä ennen tämä on vain välinpitämätöntä yritystoimintaa SaiPalta.

Lepranmies