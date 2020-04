Estarit: Muualla rantaraitti saadaan pakkolunastuksella kulkemaan rantaa pitkin – Miksi ei Lappeenrannassa?

Koronakriisissä ihmisten terveys on etusijalla. Valtion on leikattava menoja ja lisättävä tuloja. Hävittäjähankinnat jäihin ja pääomatuloveroja lisää. Myös valtio tarvitsee apua.

Voisiko niillä Horneteilla lennättää vaikka kiinalaisia turisteja Lappeenrannan lentokentälle, etteivät seiso tyhjän panttina? Voisivat sitten käydä suurissa massatapahtumissa upouudessa KansiAreenassa.

Wilma-merkinnät ovat kehotus/käsky tehdä tehtävät ajallaan. Vastuu ja velvollisuus meillä kaikilla myös poikkeusoloissa. 0pe

Muualla Suomessa rantaraitti saadaan pakkolunastuksella kulkemaan rantaa pitkin. Miksi ei Lappeenrannassa pakkolunasteta muutamaa rantatonttia?

Maanantaina lomautuskorvaushakemus postiin. Perjantaina rahat tilillä. Siinä YTK:lle malli miten toimia.

YLE-vero ei tätä päivää, kuka käyttää,niin maksakoon.

Nyt luulisi olevan hetki aikaa siivota yrityksien pihat kuntoon jopa Luumäellä ja kahvilat myös sisältä.

Kauppojen kassat, älkää ottako vastaan ostoksia ennenkuin edellinen asiakas on poistunut liukuhihnalta. Välimatka ei toteudu tänäpäivänä. VE

Useammalla meistä vanhuksista on varaa myös maksaa. Ilmaisia palveluja ei ole.

Jos oireita mahdollisesta suolistosyövästä, tutkimus peruttu ja siirtyy. Eikö pitäisi tutkia nyt, vielä ei "koronaruuhkaa", voipi olla sit myöhäistä.

Andy hyvä! Konkretiaa kehiin, kun sinulla on ilmeisesti parempaa tietoa kuin hallituksella ja THL:n asiantuntijoilla.

Ennen kirkot rakennettiin mäelle. Lappeen kirkko on rakennettu mäen alle, kukaan ei ole uskaltanut sano sanoa sitä. Lappeen kirkko olisi pitänyt rakentaa sankarihautausmaan paikalle, tai kaupungin keskusta on rakennettu vika paikkaan. Tietääkseni Lappeenranta on yksi harvoista paikoista missä hautausmaa on keskellä kaupunkia samoin kirkko.

Nuo nuoret jopa valtion hallinnossakin ovat niin herkkävarpaisia ja viisaita olevinaan etteivät neuvoja kaipaa. Kirjaviisaita varmasti ovatkin... vaan se kokemuksen tuoma viisaus puuttuu valitettavasti tyystin.

Hienoa että meillä on kansalaisten suurta suosiota nauttiva viisas presidentti. Hänen neuvonsa on ominut ylimielisesti esiintyvä Marin. ''Hävetkää! oli ensimmäiseksi vastaus Orpon kyselytunnilla tehtyyn asialliseen kyselyyn. Kukahan hyppii ja kenen silmille?