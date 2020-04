Estarit: Miten on mahdollista, että kaupunki käy pätkimässä kahden rakennuksen välistä kaikki täysikasvuiset terveet männyt vain toisen talon pyynnöstä?

Korona ei ole vielä vienyt hajuaistia. Öisin herään, jos olen ehtinyt nukahtaa, kun Kaukas laskee kammottavat hajuterveiset. On kuin kaatopaikalla asuisi. Jos on pakko lemuta, tehkää se päivällä.

Haluun nukkua ilman lemua

Pitäisi julkistaa valtion tukea saaneiden yritysten veronmaksutiedot viime vuosilta että tietäisimme heidän roolinsa yhteiskunnassa. Joudun jatkossa miettimään miten voisin olla maksamatta veroja.

Kyllä nyt me uusmaalaiset olemme ei toivottuja. Moni kauppias kuitenkin on toista mieltä. Raha se kuitenkin ratkaisee.

TnL

Take away, Business Finland, delivery yms. on se niin hienoa olla suomalainen.

Miten on mahdollista, että kaupunki käy pätkimässä kahden rakennuksen välistä kaikki täysikasvuiset terveet männyt vain toisen talon pyynnöstä? Toiselta taloyhtiöltä ei ole kysytty mitään!

Joku istuu känny kourassa ja kuvaa ihteesä... saa satatonnia avustusta... sitten ravintolat ym. menee konkurssiin kun ilman omaa syytä pakko pitää kiinni.

Nyt kun Lemin pomot ovat sössineet kunnan talouden kuralle, olisiko aika ottaa hattu kauniiseen käteen vai odotatteko vaaleja jotta voi päästä karkuun.

Suomen viljelijöiden v. 2019 saamat kansalliset tuet 318,7 milj. Siis EU-tukien lisäksi ja hyvä niin, varmaan menevät tarpeeseen. Olisiko nyt syytä vastavuoroisuuteen? Työllistäkää suomalaisia työttömiä suomalaisten maksamilla tukieuroilla.

Kyllä se koronaepidemia tulee, olkaa huoletta. Ei olla sitten yhtään huonompia kuin Uusimaa. Ei voi olla totta, että mitään ei ole tehtävissä. Hetemäki kehiin.

Johan heräs pöytälaatikkofirmatkin, nyt saadaan rahaa.

Kyllä hyvä Rekku kiitoksella elää, vuff hau.

Pitäisikö lentokentän tuottolaskelmissa huomioda myös työntekijöiden, alihankkijoiden ja heille palvelutyötä tekevien palkoista saatavat kunnallisverot?

Missä mättää? Suomalaisia on noin Pietarin asukasluku, mutta ei vaan saada tätä testauspuolta pelittämään. Silloin tätä eristyspiinaa voitaisiin helpottaa. Eikö olisi tärkeää taudin rajaukset?

Kävin Lpr. neljässä suurimmassa autoliikkeessä ja niillä menee tosi hyvin, yhdessäkään ei myyjä vaivautunut kysymään mikähän kiinnostais, asiakas oli ilmaa heille.