Estarit: Vaikka koirat toisille lapsia ovatkin, ei niitten paikka ole lasten leikkipuisto

Vaikka koirat toisille lapsia ovatkin, ei niitten paikka ole lasten leikkipuisto. Ethän tuo koiraasi sinne.

Eikös tuo leivänpalojen levittäminen pihalle mukamas lintujen ruuaksi ole kielletty. Pian meillä on melkoinen rottaongelma näiden hyväntahtoisten takia.

Vehkataipaleentie sai viime kesänä uuden pinnan. Nyt ajavat autot, varsinkin rekat tuhatta ja sataa. On siinä pyöräilijöillä henki kurkussa. Olisiko pitänyt laittaa rahat pyörätiehen?

Onko pormestari Vapaavuori tosissaan kutsuessaan maakuntien väkeä Helsinkiin riekkumaan keskelle pahinta korona-aluetta!

Ylen uutisten suorassa lähetyksessä 28.5 klo 20.30 koko Suomi näki, miten Etelä-Karjalan Osuuspankin torni totaalisesti pilaa kaupunkinäkymän Lappeenrannassa. Miten ihmeessä tuollainen hölmöys kaupunkirakentamisessa on päässyt tapahtumaan?

Hyvä Kopra. Voisitko, tai joku mu kertoa ketkä tai mikä hallintojärjestelmä vastustaa hanhien metsästystä esim. Ruotsin mallin mukaan.

Media on yksi suuri ahdistuksen aiheuttajista.Olen +70 ja en ole koskaan ymmärtänyt miten tolkuton määrä tutkija-statuksella olevia viisaita on. Nyt he ennustavat kristallipallosta mediassa.

Kauppiaat vois ottaa tavaroista pois ns. turistilisän minkä laittovat kun itämatkailu alkoi.

kuluttaja

Moni odotti uimahallin aukeamista että pääsis myös saunaan. Mutta pettyi kaupungin päätökseen.

Hävittäjähankinnassa vihollinen ei odota, että saamme koneita, kun tarvitsemme niitä. Konflikti on jo, sekä koneita ei tule nappia painamalla. Suomi on taas silloin housut kintuissa.

Suomen BKT matkailusta on 2,4 %. LPR osalta lentokentän osuus varmaan tuosta miljoonasosa. En halua enää tyhmien kusetusta, perustan oman puolueen lentokenttää vastaan jos kaupunki kertoo tulevansa sitä tukemaan vielä miljoonilla ensi vuonna veronmaksajien varoilla, tai senttiäkään.