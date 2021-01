Estarit: Etäopiskelevat Lappeenrannan lukiolaiset tarvitsevat myös ruokakassin. Kiitos jos hoidatte asian kuntoon!

Rokotettavan kannalta Opri oli hyvä paikka. Valtakadulta maan tasalta itsestään avautuvista ovista väljään aulaan ja rokotuspaikan ovista takaisin Valtakadulle. Pääsy myös Koulukadun puolelta (rappuja) ja ilmaisesta parkkihallista (raput ja hissi). Rokottajien kannalta kai ongelmana taukotilat esim. vessat, kun ei enää kelvannut rokotuspaikaksi.

Lokakuussa perussuomalaisten Laura Huhtasaari ehdotti Trumpia Nobelin saajaksi. Palkinnon perusteet nähtävissä 7.1.

Eikö hallituksella olisi jo korkea aika puuttua koronarokotusasiaan ja huolehtia ihmisten terveydestä eikä jakaa avustuksia?

Kiitos kaikille leipureille, jotka leivotte rieskat ja leivät ilman maitoa ja sokeria ihan luomusti.

Ei Kimmo Kiljunen puhu enää pieneläkkeiden korotuksista.

Vaalikarjaa

hkarvinen taitaa olla "tolkun ihmisiä". Tälläistä arvostelukyvyttömyyttä esiintyy valitettavan paljon. USAssa oli väkivaltainen kongressin valtaus. Tämän valtauksen puolustajia ei tule äänestää mihinkään tehtäviin

Heikki Natunen

Meidän pikku-trumpit ajavat eroa EU:sta ja eurosta. Mitä valtaa aikanaan "itsenäisenä" kumarrettiinkaan? Talous oli devalvaatio- ja korkovaihtelukierteessä. Älkää hyvät ihmiset uskoko näitä sumuttajia, hillotolpalle vain itse pyrkivät.

Koronarokotusten paikkavalinta ei paras mahdollinen, pitäisikö paikkaa harkita uudelleen. Ottaisin rokotuksen, mutta tuohon sumppuun en uskalla mennä.

Etäopiskelevat Lappeenrannan lukiolaiset tarvitsevat myös ruokakassin. Kiitos jos hoidatte asian kuntoon!

Metsä sitoo hiiltä kasvaessaan ja luovuttaa hiilen palaessaan tai lahotessaan. Onko siis ikimetsän hiilen sidonta +- nolla. 40-vuotias metsä sitoo vuodessa hiiltä kolme kertaa enempi kuin 100-vuotias. Onhan vanhalla metsällä tietysti oma arvonsa muuten.

Kongressitalon valtaajat eivät olleet demokraatteja.

Rokotuspaikan järjestämistä kauppakeskukseen ihmettelen myös minä. Eikö Armilan sairaalassa olisi ollut siihen sopivaa tilaa? On ainakin parkkitilaa. On hoitohenkilökuntaa talossa runsaasti vaikka hätätilanteessa apuun. On ns puhtaat tilat, eikä ole ylimääräisiä ihmisiä, eikä näin turhaa kanssakäymistä. Tötötötö hommaa

Mein mummo

Sama määrä puita mitä Arboretumista kaadetaan istutetaan kymmenien kilometrien päähän kaupungista. Lisääntyykö viihtyvyys keskustassa? Se on kompensointia, mikä näyttää paperilla hyvälta, mutta asukas kärsii.

Miehän en lähde sinne Isoon-Kristiinaan hortoilemaan rollan kanssa. Avustaja kuollut, enkä pärjää itse. Ottaisin rokotuksen mutta jossain muualla.

Yli 75

Mahdoton matka koronarokotukseen on Joutsenossa asuvalla, rollaattorin kanssa huonosti liikkuvalla iäkkäällä äitillänikin. Rokotuksen kyllä ottaisi, mutta tuohon matkaan menee jo enemmän askeleita kuin koko päivänä normaalisti. Logistiikka pettää nyt pahasti.

Kiitos palvelulinjan 3 kuljettajille ystävällisyydestä ja hyvästä palvelusta menneenä vuotena. Hyvää Uutta Vuotta ja terveyttä kaikille.

Vaatikaa sähkönsiirtosopimuksenne nähtäväksi. Sähköyhtiöiden lakimiesten laatimat sopimusehdot ovatkin mielenkiintoista luettavaa. Asiakkaalla tuntuu olevan enemmän velvollisuuksia kuin oikeuksia? Ylisuurten siirtomaksujen lisäksi.

Oikeampi paikka rokotuksille kauppakeskus Armada, jossa bussipysäkit vieressä ja ilmaista parkkitilaa katolla. Ei kaikki vihreän kaupungin asukkaat ole hyväkuntoisia kävelijöitä. Mietintää.

Eksoten toiminta erikoista. Riskiryhmät viedään väen paljouteen rokotettavaksi. Grande Orchidea olisi ollut paljon parempi paikka rokotuksille. Pipariksi meni.