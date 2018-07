Estarit: Traktori vetämään katujunaa. Löytyy pieniä vaihteita hitaaseen ja rankkaan ajoon. Turha yrittää autopohjalla. Rikki joka kesä. Äly hoi!

Presidentti Trumpin turva-autosta kertoi yksi turvahenkilö tv:ssa että ”siinä on kaikki pelit ja pensselit”. Ne vissiin pelailee ja piirtelee ajon aikana. —Välly

Tarkistaako kukaan invalidien pysäköintilupia. Väärinkäytöstä kärsivät oikeasti invalidit. Lupa on helppo väärentää photoshopilla. Turvasinetti?

Pallonlahden uusi ilmainen ”caravanalue” on hyvä. Harmi, että joutuu tyhjentämään potan Saimaaseen tai pusikkoon. Saisko edes yhden bajamajan.

Kyllä on katteet kohdallaan Tukipalvelun kotiaterioissa ja nyt vielä hinnan korotus. Esimerkkiateria: kasvissosekeitto, 2 palaa paahtoleipää jotka saattavat olla kantapaloja ilman rasvaa tai mitään.

Onneksi löytyy Hesasta muutamia selväjärkisiä, kun noiden autoletkojen varrella oli vain kourallinen töllistelijöitä. Taisi tutkimuksen 92 % olla muualta maasta. Voi tota presidentti Niinistöä.

Jopa oli kokemus tämä uusi K-sairaalan päivystys. Potilaat ohjaavat käytäntöä uusille tulokkaille. On käytäviä, on numeroita eikä oikein osata oikeaan ”osoitteeseen”. Opastava henkilö pikaisesti paikalle!

Kävikö tässä nyt niin, ettei mikään muu maa halunnut tätä tapaamista järjestää ja antoivat vapaasti Suomen ja Niinistön nolata itsensä. Mikä farssi koko kokous ja kyllä Helsinki muistetaan.

On se kummaa touhua Kelalta aktiivimallin mukaan tehty ja rahat kohta kuukauden verran myöhässä, näinkö kunnioitetaan nuoria?

Olen todennut miten moni vanhus on jätetty riutumaan kuumaan kaupunkiasuntoonsa yksin. Eikö palvelukeskuksen asukkaille voisi järjestää edes pihapiiriin virikkeellistä yhdessäoloa.