Estarit: Seurakuntayhtymä on tahallaan jättänyt omistamansa funkkistalon rappeutumaan

Hallituksen ja muiden päättäjien toimista huolimatta ovat kolmen viimeisen viikon aikana koronatartuntojen määrät olleet 700–850 tapausta päivässä. Näiden päättäjien tulisi viimeistään nyt vakavasti harkita ovatko he ollenkaan tehneen oikeita ratkaisuja pandemian suhteen!

Suomi on maailman onnellisin kansa, josta 2/3 katsoo hallituksen toimineen hyvin. Persut ja heidän nettiöyhöttäjänsä ovat kuitenkin hyvin happamia ja katkeria. Ei mene onnenlahjat tasan, jos ei mene muutkaan lahjat.

Joku oli sitä mieltä, ettei eläkeläisten pitäisi tulla kauppaan koronaa levittämään. Tänään 2 nuorta ja 1 kakara muodosti tiiviin ryhmän kärry poikittain.

Seurakuntayhtymä on tahallaan jättänyt omistamansa funkkistalon rappeutumaan. Siitä olisi pitänyt lain mukaan pitää huolta. Kun se on nyt saatu romuksi, sen voi purkaa. Vanhan talon purku on synti.

Vai että vaihto-opiskelijoita työvelvoite opiskelun jälkeen? Ja samoin vai vaihdossa opiskeleville suomalaisille? Onko mahdollista edes Pohjois - Koreassa!

Kertokaa miten maa tai valtio voi olla onnellinen? Kuulostaa oudolle. Tarkoittako, että onnellisessa maassa asuu sinisilmäinen typerä kansa, jonka virheistä saadaan nytkin korona-aikaan nauttia katkerasti.

Sinä pienen lapsen kotona vaikka työttömyyden takia oleva vanhempi! Ethän altista kalleintasi koronalle. Vältä "turhia" tarhapäiviä. Sinä voit valita missä liikut, lapsesi ei.

Helena Nuutinen on upea esikuva naisille. Hän kertoo, että "odottaa lisää ryppyjä ja harmaita hiuksia" (E-S 20.3.).

Poliisit nynnyilivät ja "diskuteerasivat" väkijoukon edessä Helsingin Kansalaistorilla, vesitykit ja kyynelkaasu tehoavat, kyllä väki kaikkoaa!

Oliko kaupunki antavinaan kuun taivaalta, kun myönsi jonkinnäköisen puolen tunnin ilmaisen parkkiajan. Tunti se pitää olla, että kerkeää jossain käymään asioilla.

Lentokoneiden siipien jäänestoaine on uhka pohjavedelle. Lpr kenttä pohjavesi alueella.

18 päivää meni keskussairaalan lastenosastolla. Iso kiitos huoneen 2 potilaan hoidosta! Mutta kaupassa jäi käymättä, koska pysäköintimaksut oli niin isot. Onko kaupunki köyhä? Sairaalan vierailukäynnit ilmaisena olis lottovoitto.

Helsinkiläisten välinpitämättömyys koronan suhteen, kun tuollanen laumakokoontuminen tautiaikana Sit pitäs saaha kaikki rokotteet muka sinne kun väkeä enemmän. Et voi pyhä sylvi tyhmyyttä.