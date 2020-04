Estarit: Eikö Alkokin voisi järjestää mummotunnin klo 9–10?

Eikö Alkokin voisi järjestää mummotunnin klo 9–10?

Onnistuisiko täälläkin rahakeräys ja niiden lahjoitus EKKS:lle hengityskoneiden ym muiden tarpeellisten välineiden hankkimista varten? Muualla Suomessa jo tehty näin

Nyt kun kaikki kynnellekykenevät on valjastettu taisteluun koronaa vastaan niin missä viipyy teleoperaattoreiden vastaantulo?

Lämmin kiitos niille kaupoille, apteekeille ja pankeille, jotka palvelette meitä riskiryhmäläisiä omana aikana!

Nyt voisi opettajat jättää laittelematta niitä tuntimerkintöjä! Paineita on muutenkin ja Wilma laulaa. Pilkun viilaus loppu ja joku roti tehtäviinkin!

Suuret kiitokset Soskuan sulkutien pientareen siivoamisesta!

Mihin unohtui hallituksen lupaama työllisyystavoite, tuskin toteutuu tällä hallituksella! Unohtaa tärkeimmän jonkun ihan muun asian vuoksi! Työtön

Miljoonat kiitokset, Merja Piironen, Lukijalta-jutustasi 26.3. Vuorokausimalli ei toimi. Ei todella toimi! Arvaa vaan, ymmärtävätkö aamusirkut asian! Eivät! Kohta 80 v. aamuista kärsinyt

Totellaa Saulia, Sannaa, muita. Liikutaa minimi, ollaa koton, etätyö. Relax. Loma nyt speedy. Tyrmätää virus finalis. Toivomus: kesä kaikille vapaamp.

Covid-19 on kamala, maailma halvaantuu 2020. Suomen kuntoutus on: osta suomalaista, matkusta 2021 vain Suomessa. Eurot Suomeen parantaa kaikkien eloa!

Pakko kysyä maailmaa matkaavilta: mitä kivaa saatte, kun viette eurot pois Suomesta? Nyt vaaditte Suomelta apua. Maksatatte syyttömillä. Ei ole reiluu.

Miksi Postin jakajat laittaa mainoksia oveen, laatikkoon, kun on teksti ei mainoksia? Ettekö ymmärrä, että aiheutatte ongelmia? turhapaperiroskasaaste

Jaahas, nyt se kuppaaminen jo alkoi. Ruumis ei vielä ole edes kylmennyt, mutta pesänjako on jo alkanut. Yhtiöillä on varaa massiiviseen voitonjakoon, mutta käsi on kuitenkin valtion taskulla.

Ilmakuvakaupustelijoita liikkeellä Taipalsaarella. Eivät piitanneet turvaväleistä. Tyrkyttivät kuvia pihapiiristä. Yritämme välttää kontaktia. Onkohan laillista kiertävät kaupustelijat. Mummo

Kiitos presidentti ja eduskunta, kun Suomi kiinni, valvonnat, myös Uusimaa.

Meistä jokaisesta on kiinni, levitämmekö virusta vai olemmeko kotona oikein ja elämme? Miten haluat itsellesi, lähipiirin käyvän?

Kiitos Etelä-Saimaa uutisista ja kun julkaiset estarit. Lehti auttaa jaksamaan. Saisikos sarjakuviin Karvisen ja Elvis tikrun, nauretaan ja Nalle Puh!

Suomen hallitus on sairastunut putinismiin. Kaikki sen tiedotustilaisuudet alkavat myöhässä.

Miten kauan virus elää eri materiassa muovi, metalli, kangas, paperi, nahka? Mikä työ, asiointi, pidä käsineet, millaiset? Hengityssuoja milloin, mitkä?

On hyvä kertoa kansalle, mikä osuus eri yritysten johtoporrasta on lomautettu, koska työntekijöitä on rankalla kädellä kuitenkin. Onko jätetty heidät vartioimaan omaa palkkaansa.

Kuka on se, joka moittii jatkuvasti tiettyjä ministereitä estareissa? Hallitus tekee vaikeaa työtä! Sotien jälkeen vaikeinta! Rohkeasti nimesi esiin! Oot???

Kuinka on mahdollista että maapallon toiselta puolelta tulee ymmärrettävää puhetta mutta kun tulee suoraa lähetystä telkkarista ministerien suusta ni äänentoisto huonompaa ku sankarihautausmaalla. Suomihan on sentään keksinyt Nokian. Kumisaapasmies