Estarit: Suomella on edessä valtava kustannuserä meidän +70 kuntoutuksessa sekä fyysisesti että henkisesti.

Laihian alueen asukkaille tiedoksi. Kaupunki on toimittanut puutarhajäte lavan Mannilankadun risteykseen. Ei tarvitse enää salaa kärrätä niitä radan varteen!

Antti Rinne ennusti viime syksynä työllisyystilanteen todetessaan, että tulette hämmästelemään kevään työllisyyslukuja. Ennustus on käynyt hyvin toteen, kun noita lukuja katselee! Hyvä Antti!

Vanhusten kuluneet nivelet toivoo ja huutaa jo allasjumppaan ja vyöjuoksuun pääsyä. Kuuleeko kukaan meitä? Aamuvuoro

Nyt loukataan suomalaista ikäihmistä. Muille sallitaan vapaus, mutta ikäihmisiltä on viety perusoikeus. Kummat on tartuttajia, he vai lapsenlapset tai yhtälailla kuka tahansa vastaantulija.

Vähän ihmetyttää ketä meidän 70+ karanteenilla suojellaan? Olemmeko jollakin tavoin taudinkantajia, vai siksikö,että emme veisi hoitopaikkoja tärkeimmiltä kansalaisilta. Olisiko testien aika?

Kohta on+70 kohtalona pahempi kuin korona. Nuppi ei kestä, kun normaali elämä on kielletty. Kaikki hoitoajat ja kampaajat peruttu.Tylsyys ja ilottomuus tappaa. Hallitus:palauttakaa turvallinen normaali!

Koronalingot kuten yökerhot pidettävä kiinni siihen asti, kunnes vanhuksille palautetaan ihmisoikeus vapaaseen liikkumiseen.

Sainpa taas Eksoten Taavetin toimipisteessä hyvää palvelua. Kiitos.

Inspehtoori

Myö ei voida elää koronahysteerikkojen tahdissa tätä aikaa. Nää on niitä parhaita asiantuntijoita, vouhkaajia ja kyttääjiä. Kaiken maailman heikkohermoset kauhuskenaarikot voisi olla hiljaa ja pysyä kotona. Tämä on draamasta elävän kulta-aikaa.

Vai tilapäinen koronavero! Meillä on oiva esimerkki tilapäisestä: autovero.Silloin ministeri S Niinistö pää kekallaan selvitti, mihin se raha tarvitaan. Vuosikymmeniä tuota veroa on maksettu.

Suomella on edessä valtava kustannuserä meidän +70 kuntoutuksessa sekä fyysisesti että henkisesti. Niin alas tämä karanteeni meidät vie. Millainen tukipaketti on meille suunnittelussa?

Virolaisille työmiehille vapaaehtoinen karanteeni. Heh, heh.

Tänä kesänä kannattaa kerätä puutarhamansikat ja metsämarjat itse, sillä ulkolaisten tuotteiden hinnat nousevat syksyllä huikeasti. Ennustavat jopa äärimmäistä köyhyyttä ja nälänhätää kehitysmaihin.

Veronmaksaja