Estarit: Hyvä Jaana Kuokka, kirjoitit kaupungin ja yrittäjien ”yhteistyöstä” osuvasti. Asiahan on juuri noin. — Yrittäjä-ykä

Lpr lentoasemasäätiön talous sakkaa? Tekeekö mahalaskun kuten Fly Lappeenranta? Sama poliitiikko johdossa!

SaiPa on nykyään melko surullista seurattavaa. Seuran johto on mukavoitunut, ja nyt kilpailijat menevät lujaa ohi. Suunta on jälleen kohti pohjaa.

Laitosteattereiden aika on ohi. Kaupunginteatterista kultuuri/tapahtumkeskus, jota vuokrataan. Tappiolla pyörivä teatteri tulee lopettaa. Kirjastolle ja liikuntatoimelle lisää resursseja.

Ei tuonut uusi vuosi mukanaan mitään sivistystä suomalaisiin TV-ohjelmiin. Vähintään joka toisessa ohjelmassa viljellään v- alkuisia sanoja.

Leimillä syttyi lamppu kahdesti, Lpr on eteläsuomalainen kaupunki. Pois raja ja Venäjä markkinoinnista. Junamatkustamisen kehittäminen sopii ”vihreään” kaupunkiin.

Finnirin pitäisi järjestää suoria halpalentoja Australiaan, että suomalaiset pääsevät paikan päälle katsomaan, mikä meitäkin odottaa!

Miksi jotkut syöttävät toisten perhetietoja internetsukupuihin sukukirjoista? Itse tutkimatta. Kirjoilla luvat, teillä ei. Eivät kuulu muille. Hävetkää!

Kannattaa oikeustaloon tehdä harjakatto ja pitkät räystäät, ettei tuu hometaloo ja työntekijät joudu evakkoon. — Sekatyömies

Taipaleen srk juhlamessu loppiaisena Taipalsaarella. Luottamushenkilöt avustavat, jotenkin outoa kun ei luottamushenkilöitä kutsuttu juhlaan.

Hyvä Jaana Kuokka, kirjoitit kaupungin ja yrittäjien ”yhteistyöstä” osuvasti. Asiahan on juuri noin. — Yrittäjä-ykä