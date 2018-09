Estarit: Kenelläkään ei pitäisi Suomessa mennä niin heikosti, että pitää tankata Venäjällä

Nyt selvisi Eekoon sikahinnat Kivenkadun hallitonteille, kauppa haluaa laajentaa. Tarjolla oli tasamaa, katuverkko valmis keskustan kupeessa, ei kansirakenteita eikä rautatietunnelia.

Paikallinen kansanedustaja marisee yleisönosastoissa, miten asiat pitäisi hoitaa. Soittaisi vaikka jollekin kansanedustajalle tai pääministerille.

No nyt on vanhuksilla ja vammaisilla pullat hyvin uunissa. On yhtä tehokasta, jos ei vielä tehokkaampaa valvontaa kuin Pohjois-Koreassa. On se kumma, kun ei arvosteta yhtään.

Kenelläkään ei pitäisi Suomessa mennä niin heikosti, että pitää tankata Venäjällä.

Ihmetyttää Eksoten laskutoimitus! Miten kotihoidon aamut helpottuvat 15 minuutin aikaistamisella, kun samalla saadaan yli 100 asiakaskäyntiä lisää?

Jääkiekkoyhtiöt kustantakoot omista varoistaan jäähallinsa. Kuntien toimialaan mm. Saipa Oy:n toiminnan rahoitus ei kuulu! – Veronmaksaja

Edelleen epäselvää hirren hengittävyys eli esim. lamellihirren ensimmäinen lamelli sitoo kosteutta ja luovuttaa sitä takaisin samaan tilaan. Ei siis koko hirren tarvitse olla läpäisevä.

Hirsiseinä ei ole kuin villatakki. Villatakki siirtää kosteutta läpi toiseen tilaan, kun taas hirsi luovuttaa samaan takaisin.

Äänestäjille tärkeä yksityiskohta saattaa olla se, ettei eduskunnan lipputangoissa liehu islamin liput! – Patriootti

Inva-luvalla saa pysäköidä autonsa mille parkkiruudulle tahansa ilmaiseksi EU-maissa ja jopa ruuduttomalle paikalle.

Ny ne käännyttää velkavolskit takas venäjält. Mites toisipäin? Taitaa jäähä aika hiljaseks Etelä-Karjalan kavut maastureista... – Etiäien Lemilt

On kahdenlaisia ihmisiä: niitä, jotka huoneeseen astuessaan sanovat: Tässä minä nyt olen! Ja niitä, jotka saapuessaan sanova: Siinähän te olettekin!.

Ostan mieluummin ulkomaista ruokaa kuin että maksetaan " tukiaisia" myös miljonääreille.

Tampereella liian vähän vettä, Saimaalla liikaa! Outoa!

Ay-väki työmailla on suurimpia firmojen kehityksien jarruja ja samat henkilöt usein lumetyöllistettyjä palkannauttijoita!