Estarit: Vanhusten hoitajamitoitus on 0,7, mutta ministereiden avustajamitoitus 4,2

Vasemmistoliiton tuplastrategia: Kallion keskaribaareissa vastustaa turpeen polttoa. Turvesuon laidalla huutaa "vitonen silmään ja paina kaasua!"

Myös SaiPan tulisi tehdä henkilöstökysely silloin kun peli ei kulje ja ilmapiiri on huono. Niin toimitaan muillakin työpaikoilla.

Hyvä pelaaminen läpi kauden on myös SaiPalle varmin tulolähde, eikä miljoonia maksava uusi halli. Nykyisellä pelillä paikaksi riittää rättihalli ja paikka Mestiksessä.

Kiitos Pursiseuralle, mahtava luistelurata ja napakelkka!

Pitäisiköhän Liiga-Saipan puheenjohtajan keskittyä vaan omistamiseen ja hallinnointiin ja jättää "motivoivat" pukukoppikäynnit sikseen.

Numeroiden opettelu ja tunnistaminen ennen kuntosalille menemistä on tärkeää, jotta osaisi laittaa levypainot takaisin omille paikoilleen numeroiden (paino) mukaisesti.

Nyt Varsakalliosta äkkiä puut nurin, ettei taiganärviäinen syö kaikkia!

Pitääkö aurata pari senttiä lunta koneilla talon pihalta aamulla kello neljä tai illalla puoli yksitoista ? Puuttuuko kuskeilta töitä vai ruostuuko koneet ?

Välipäivä-, tammi-, tasaraha- jättierä- jne. alet. Myös jo alennetuista tuotteista 50–70% jatkuu ympäri vuoden. Ennen alemyynti oli rajattua.

Pinkki bussi ei hyvä, vihreä olisi parempi, samoin entinen keltamusta.

Juha Sipilä (kesk) tulee kalliiksi Suomen kansalle. Ilman pakko-kikyä paperi- ja sellutehtaat takoisivat miljardeja Suomen kansantalouteen.

Prismat lakossa sataa K-kauppojen laariin.

Kun ei ole enää rasitteena Kuparinalueen tenniskentta, niin näyttää kaupungilla olevan varaa ostaa golfkenttä.

Kansan Radio, on sunnuntaiohjelma, johon ihmiset saavat soittaa ja puhua itselleen tärkeistä asioista. Ei ole korrektia, että niitä sitten arkiaamuisin pilkataan ja niille joukolla nauretaan.

Miten on meille käynyt, kun oikeisto on ollut vallassa ihan liian pitkään.Tulotaso on romahtanut, vanhustenhoito häpeällistä, kukaan ei uskalla tai halua tehdä lapsia. Vieläkö sama houkuttelee?

Vanhusten hoitajamitoitus on 0,7, mutta ministereiden avustajamitoitus on 4,2. Jos tämä ei ole poliitikkojen omaneduntavoittelua, niin mitä se sitten on?