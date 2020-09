Estarit: Vaikka miten päin miettii jäähallimöhkälettä pikkukaupungin keskustaan, ei puolla paikkaansa keskellä ihanaa kaupunkia!

Jäähallin kustannukset keskustaan maksaa ainakin 60 miljoonaa. Turha luulla et 45 miljoonalla se syntyy. Tuo summa ei missään nimessä riitä. Älkää hyvät valtuuston edustajat hyväksykö tätä. Kisapuisto on paras.

Vode

Käykää ihmiset katsomassa miten laajan alueen parkkipaikkoineen jäähalli kattaa. Mitä kaupungin keskustasta jää jäljelle jos tämä kupla tungetaan sinne? Kaikki muu elämä joutuu väistelemään tätä kallista monumenttia.

Jääkiekon ja toimivan kaupungin ystävä

Hienoa et EK radion aamussa huomioitiin Pave Maijasen uraa ja merkkipäivää! Kaikki kunnia Pavelle, arvostan!

Ei tullut suomalaislaivurin laivasta Viipurin tullipäällikön huvijahtia vaikka kaikki kieroudet yritti.

Luumäki jyräsi oman kylän taksimiehet, otti koulukyytitaksit Helsingistä. Sinne menee hiellä ansaitut veroeurot, ei ihme jos huonosti menee ja rahat karkaa käsistä.

Jos tv-mainoksessa vilahtaisi paljas naisen takamus, syntyisi älämölö. Tähän on tultu.

Kyllä on L:rannassa paljon vastarannan kiiskejä.

eteenpäin

Mistä/miksi meitä rankaistaan vain yhden ihmisen nuoruusmuistoilla, kuin ei maailmassa muita ihmisiä olisikaan.

Keskustan parkkitalot on nyt jo melko täysiä. Ei peli-iltoina mahdu niihin ne suuret automäärät. Parkkipaikkoja keskustahallille lasketaan kuin kaikki olisivat nyt tyhjillään.

Jokos se Lpr selvitti ne palokuntien palkkasaatavat? Ku Eksotekii nyt täs viel lisäks.

MiKi

Vaikka miten päin miettii jäähallimöhkälettä pikkukaupungin keskustaan, ei puolla paikkaansa keskellä ihanaa kaupunkia! Kisapuisto ehdottomasti paras vaihtoehto!

Lemillä kunta käyttää ulkomaisia urakoitsijoita teknisellä puolella, eiköhän kannattas vähät rahat laittaa rehdeille veronmaksajille, poliitikot herätkää joi.

Hallituksessa jauhetaan jatkuvasti, pitää löytää työtä ja saada aikaan muutoksia työelämään. Monella taholla on ritsat viritetty niiden alasampumiseksi Ei hyvältä näytä!

Topi Toimeton

Kun eläkeläinen joutuu kaupassa valitsemaan hinnan ja tuottajan välillä on selvä, että hinta ratkaisee. Olkoon tuottaja kuka tahansa. Sama näkökanta on terveellisyyden kanssa, että kalliimpi laji on kotimainen.