Estarit: Suomen laki kieltää naamioituneena liikkumisen. Maski haittaa tunnistamista. Etsintäkuulutettujakin on vaikea havaita. Onko laki unohtunut?

Taas tapettiin kristittyjä kirkossa.Onko valtaapitävien tarkoitus tapattaa meidät kaikki, vai kenties tehdä jotain. Eikä tässä nyt höpinät kotoutumisesta auta.

"Kahdeksas kerros on yhteistiloja, joten rakennuksessa on vain seitsemän kerrosta." Onhan se hienoa, kun nykytekniikalla pystytään rakentamaan näkymättömiä kerroksia.

133 asuntoa ja 19 autopaikkaa? Käsittämätöntä! Mutta näin se rakennusliikkeen voitto saadaan kaupungin siunauksella maksimoitua.

Lehmusten kaupungista häviää lehmukset ja kaikki muukin vihreä. Vihreästä kaupungista tuleekin harmaa. Kaikkea kivaa betonista

Evälahdelta törkeä temppu rakentaa opiskelijatorni näyttämön naapuriin. Valituksia on tulossa.

Kohtuutonta kaataa meidän tavallisten veronmaksajien ulkoilualueelta 100 puuta parhaalta lenkkeilypaikalta. Puut ovat kaupungin keuhkot. Kentät ja hallit voi rakentaa keskustan ulkopuolelle.

Olen pettynyt poliittisen keskustelun tasoon halliasiassa. Ehkä absurdeinta oli, kun valtuutettu Lindh sanoi, ettei hallin sijainnilla ole merkitystä bisneksen kannalta.

Niin paljon kun puhutaan tasa-arvosta, Suomen tiedottajista naisia 77 prosenttia.

Lappeenrannan keskusta on ollut isojenpoikien "hiekkalaatikko" jo montavuotta, mistä johtuen keskusta on autioitunut, ja siellä on vain tyhjiä liiketiloja

Suomen laki kieltää naamioituneena liikkumisen. Maski haittaa tunnistamista. Etsintäkuulutettujakin on vaikea havaita. Onko laki unohtunut?

Loasin uudelle talolle on hyvä tontti Ukkopuistossa.

Kuka on vastuussa taloyhtiön pihojen ahtauden aiheuttamista haitoista, esteistä pelastusteillä, kun apu ei pääse perille kaikille tasapuolisesti? Apua!

Seniorit ja ikäihmiset kotona koronaa paossa. Yle RadioSuomi soittaa nuorisomusaa päivällä, vaikka nuoret koulussa, töissä. Ei mee yks yhteen yhtää hoi.

Mistä on luottamuspula tehty? Kepuista ja demareista. Miten joudut luottamuspulaan?Vaadit palkkaaetuja Ruokolahdella.

Joillekin voi maskin käyttö olla hankalaa ihan terveydellisistä syistä, joten jätetään nuo omahyväiset kommentit sanomatta.

Lpr:n keskustaa rakennetaan vain vanhuksille. Ylihintaisia asuntokopperoita ilman parveketta ja parkkipaikkoja. Se siitä elinvoimasta, kuten Tarja Seppälä kirjoitti.

Kaupungin ydinkeskusta elävöittyisi sillä, jos kauppakeskus Opria ehostettaisiin miljoonalla eurolla.

Lämmin kiitos EKKS Päivystyksen henkilökunnalle sekä Armilan lääkärille hyvästä hoidosta. Hyvää syksyn jatkoa!

Me olemme itse päästäneet Eurooppaan uskonnon, joka ei suvaitse ja nyt korjaamme oman tyhmyytemme seurauksia. Opitaanko tästä jotain ja ryhdytäänkö asian vaatimiin toimenpiteisiin.