Estarit: Lääkärihelikopterin sijoituspäätöksessä oli kysymys poliittisesta suhmuroinnista

Lääkärikopterin sijoituspäätös suhmuroitiin. Asiantuntijoiden kannasta ei piitattu. Kannattaisiko Etelä-Karjalan edustajien yhteisesti tehdä Jukka Kopran mainitsema valitus oikeusasiamiehelle ?

Lääkärihelikopteripäätöksessä oli kysymys poliittisesta suhmuroinnista, ei palvelun oikeasta kohdentamisesta ja kattavuudesta. Kiitos, ministeri Saarikko.

Taas todistettavasti: kepu pettää aina. Tuli samalla todistettua, miten kovia lobbareita nämä meidän kansanedustajat todella ovat. Hoitakaa asia kuntoon vaikka jälkikäteen. Kopteri Lappeenrantaan

Järjestivätpä Kopra, Kiljunen, Torniainen ja Mäkelä komean joululahjan lappeenrantalaisille. Lääkärihelikopteri Kouvolaan. Onneksi on vaalit tulossa. Muistetaan.

Tokihan etelä herroilla helikopteri pitää olla. Mieluummin kaksi. Pihoja täytyy raivata, että mahtuu laskeutumaan. Rahvas ehtii saloilta ja saarista autopelilläkin. Tai sitten ei.

Kokoomuksen ministeri Antti Häkkänen käveli raskaasti puolueen varapuheenjohtaja Kopran yli ja vei kopterin Kouvolaan.

Kyllä tämä lääkärihelikopteri episodi osoittaa, mikä on puheammattilaisen työ. Kaakonkulmalla suut kävi oikeissa huoneissa. Meidän nyhveröt kirjoittelee lehtiin ja ovat tuppisuuna kun pitäisi puhua.

Eipä taida Utin pelastuskopteri yltää Rautjärven takamaille ilman välilaskua Lappeenrantaan. Mistä välilaskupalvelut? Taitaa tulla kalliiksi.

Ruuhka-Suomi vei kopterin. Eikö sen ollut tarkoitus paikata kopterin puutetta kaakossa? Omituista peliä ministereiltä.

Lääkärikopteri Kouvolaan! Kepu taas iltalypsyllä, eikä riittänyt Lappeenrannan edustajien painoarvo tähänkään vääntöön.

Se vaan on Uukuniemen mummon henkiriepu ja Helsingin herran sikarin tuoksuinen henki ihan eri arvoisia näiden lääkärikopterin sijaintipaikan arpojien vaa´assa, valitettavasti.

Surujenlaakso sai kopterin? Poliittinen päätös, kun Kouvolassa käytiin itkemään.

Onko korkean tahon määräys ohjata ostosturistit uuteen ostoskylään Vaalimaalle? Siellä rajanylitys toimii, kun Nuijamaalla seisotetaan tahallaan jonoja tuntikaupalla.

Surkeata edunvalvontaa Kopra ja Torniainen. Sinne meni Uttiin lääkärikopteri. Ei jatkoon kumpikaan!

Uskottavuus politiikkaan meni lopullisesti. Päätökset eivät pitäneet helikopteriasiassa. Kepu petti Etelä-Karjalan. Ministerit kiertoon.

Kokoomus,Kepu ja Siniset, minne työnsitte päänne helikopteriasiassa?

Lääkärihelikopterin sijoituspaikassa punnittiin politikkojen valta. Valitettavasti Kouvolan seudulta löytyi valtaa, jolla kopteri sijoitettiin sinne. Eikö Saimaa saarineen merkinnyt mitään?

Onko täällä muualla Suomessa vähä mänttiä porukkaa, kun eivät osaa pitää puoliaan pääkaupungin jengiä vastaa? Kouvolan kylää helikopteri.hah.

Markku Pakkanen (kesk.) ja Jari Lindström (sin.) saivat sulan hattuun lääkärihelikopterin sijoituspaikassa. Äänestäjät varmasti muistavat!

Lääkeautomaatin esittelystä kertovassa uutisessa rouskuteltiin Lontoon rakeita. Asiakas ottaa lääkkeet kyllä veden kanssa normaalissa tilanteessa. Hyvä, että kiinnitetään huomiota tällaiseen.

Kyllä nuoretkin haluaa lukea mielummin paperista lehteä kuin digiversiota. Lukunautinto on, kun levittää lehden pöydälle ja nauttii aamiaista samalla.

Carina-kauppojen aikaan vastuuministerinä oli Pekka Haavisto. Eipä ole eka kerta, kun vihreät "syö pöydässäsi". – J-P

Venäjä, Kiina, Intia ja USA eivät päästöistä paljoa välitä. Eipä oikein auta, että täällä pienellä pläntillä kiristetään kaikki päästörajoitukset maksimiin. Herttaista, mutta turhaa.

Jos kaupunki lopettaa ilotulitukset, niin sitä enemmän on pauketta pihoilla. Jos ei osaa kouluttaa koiraa, täytyy se pitää vuoden vaihtuessa sisätiloissa.

Taipaleen seurakunta aloittaa ilman talousarviota. Onko homma hanskassa?

Kun ravintolan keittiön ovi on auki ja keittiöstä näkyy kokin nostavan lattialta joulutortun takaisin uunipellille, on varmasti aihetta pohtia asiakkaana lounasravintolan vaihtoa.

Päästökikkailua, kun yksi jarrutus ja sitten yksi kiihdytys pilaavat ilmaston Taipalsaarentiellä! Kyllä on käytännön järki kadoksissa!

Venäjä on ilmoittanut, että suomalaiset liikennemerkit eivät kelpaa kanavan vuokra-alueella. Ne on vaihdettava venäläisiksi ja Suomen on maksettava uudet merkit ja vaihtotyö. Miksi?