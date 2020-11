Estarit: Tulispa kevät ja lennot alkais. Tarvitaan saksalaisia turisteja Saimaalle! Vastuutonta vaatia kenttää suljettavaksi.

Pieni joukko levittää disinformaatiota lentoasemasta jatkuvasti. Matkailu on maakunnan uusi tukipilari, tarvitaan turisteja Keski-Euroopasta.

Niin kauan koronavirus, kun ahneus ja riistotalous luontoa, eläimiä ja ihmisiä kohtaan jatkuu, kunnes ihmisten sielut lämpenevät kärsimyksille. Vain sydämellä näkee hyvin.

Kiitos sinulle herrasmies, joka tulit hämmästelemään minua ennen ensimmäistä SaiPa-peliäni ja ostit minulle fanipipon. Puolivuotias Nuppu kiittää!

Mitä te meuhkaatte Arboretumista? Antaa mennä! Puitten kukkiessa niissä pörrää pölyttäjiä; hyi! Vihreä pääkaupunki pärjää vihreällä tekonurmella.

Staipale on koronakartalla, siitä huolimatta järjestetään tapahtumia. Keväällä ei ollut mitään vaikkei ollut koronaa

Nyt on taas valitetaan sisäliikuntahallin paikasta, kun sitä suunnitellaan amiksen kentän paikalle kun sieltä joudutaan kaatamaan 100 puuta. Galleria Pihaton alueelle on istutettu 120 kirsikkapuuta.

Kissat eivät saa kulkea vapaana ilman valvojaa. Oltava omassa pihassa.

Tulispa kevät ja lennot alkais. Tarvitaan saksalaisia turisteja Saimaalle! Vastuutonta vaatia kenttää suljettavaksi.

Miten niin kasvomaski ei suojaa itseä, jos se suojaa muita? Onko vähättelyä? Saa ainakin aikaan maskittomuutta! Tiedottakaa THL lisää!

maskinkäyttäjä

ISO KIITOS kaupungille ennakoivasta hiekoituksesta!! Varmaan on jo säästytty monelta ranne- ja nilkkamurtumilta. Musta jäätä on jo aamuisin ja on ollut turvallista kävellä jalkakäytävillä!

Kiitollinen lenkkeilijä