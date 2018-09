Estarit: Olisi tasavertaista, että viljelijät maksaisivat hyvien vuosien tuotosta tuntuvaa korvausta vesien suojeluun

- Ostaskoha 740 e liput itel ja emännäl Saipan pelihi, vai tekisköhä jottai muuta? – Etiäinen Lemilt

Ukkopuistoon nuorille skeittipaikka, jos ei päiväkotia tai koulua alueelle. Näin alue hyötykäyttöön. – Ent. Kourulan asukas

EU esittää kesä- ja talviaikojen lopettamista. Hyvä!

Jos Lappeenranta vielä nostaa veroäyriä tai kiinteistöveroa Eksoten maksujen takia, anon poliittista turvapaikkaa Venäjältä.

Ihme kaupunki, velkaa silmät, korvat, sieraimet täynnä, toimivat tilat puretaan, tilalle tehdään kalliilla rahalla susia.

Ai, Suomessa tasa-arvo.Tavallinen ihminen kun joutuu hakemaan avustusta Kelalta, niin kaikki kuitit esitettävä. Eduskunnassa ei, vuokrasin asunnon.OK, ja rahat tuli.

Olisi tasavertaista, että viljelijät maksaisivat hyvien vuosien tuotosta tuntuvaa korvausta vesien suojeluun. Vuorostaan heille voisi maksaa budjetista katokorvausta, kuten tänä vuonna.

Miten Lappeenrannassa voidaan mainostaa opiskelijoiden asuntotakuuta, kun opiskelijoilla on huutava asuntopula ja noin 150 ihmistä on hätämajoituksessa? Hätämajoituksessa on todella epäinhimilliset olot.

Sanotaan, että poliitikot ajavat vain omia etujaan. Keskustalaisille se on helpointa, jollei palkkoja iljetä nostaa, niin nostetaan maataloustukia ja taas kilahti tilille sievoiset lisätienestit.

Jos Kafiinan katolle rakennetaan terassi, sinne pystytetään myös pressukatokset, jotka normaali Suomen kesä vaatii. Tuloksena aivan hirveän näköinen rakennelma. Ei rakennuslupaa.

Juha Sipilä & kumppanit päättivät "anteliaasti" antaa köyhille takaisin ne roposet, jotka hallituskauden " kiimavaiheessa” veivät.

Huvittavaa. Nyt miekin köyhä työtön olen "tärkeä".

Taipalsaaren kunnan pitäisi ajatella muutakin kuin rahaa vanhaa kunnantaloa ajatellen. Kymmeneen vuoteen ei ole tapahtunut mitään. Nyt tuli hyvä ehdotus osaavalta ihmiseltä!

On se hyvä että hallitus muistaa" taas me köyhät. Olisikohan vaalit tulossa?

Kaikki suomalaiset ovat kerran olleet maahanmuuttajia. Lähtöpaikkana puu Afrikassa.

Mie oon köyhä. Saan yhteiskunnan avustuksia. Nyt mie oon tärkiä. Ketä äänestän?

”Puhdasta" ruokaa saamme myös ulkomailta. Maanviljelijät olkoot yrittäjinä samalla viivalla kuin me muutkin yrittäjät.

Yrittäjänä en ole koskaan saanut "huonon sadon" tukea. Ehkä olen väärällä alalla.

Autojen romutuspalkkio (max.2200 euroa ) päättyi 1.9. vuosimallin- 07 tai vanhemmille autoille. Kuvittelevatko poliitikot, että tavallinen kansa on niin rikas, että hyvät autot romuksi.