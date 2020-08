Estarit: Voi teitä Bergamoon matkaajia ja kaikkia teitä, joiden on näissä olosuhteissa huvimatkailtava!

Tiedoksi kärkkäille haukkujille:en ollut Eksoten hallituksen pj enkä edes hallituksen jäsen v. 2011. Enkä siis ollut osallisena palkkaharmonisoinnissa, jossa sattui suuri virhe. Eikä tästä voi syyttää silloista kokoomuslaista puheenjohtajaakaan.

M-L Vesterinen

No "missä Eksote siellä intiasian noin perin pohjin. Missä on ollut osaaminen? Ja ketään ei tietenkään enää saada vastuuseen! Hyihyi.

Tulihan se korona takaisin Lappeenrantaankin! Vastuulliset päättäjät, löytyykö halua ja valmiuksia tehdä jotakin?

Miten on mahdollista, että Eksoten työntekijöillä on vanhoja palkkasaatavia n. 30 miljoonaa ? Eikö Eksote ollut malliesimerkkinä peräti tv:ssä. Mitä sellainen johtajuus on ollut ?

Ei korona Suomea kaada vaan hallituksen saamattomuus. Kun kuuntelee ministerien kiertelyä ja kaartelua päätöksissään, alkaa puntti tutista.

Eksotea mainostettiin alusta lähtien sotepalveluiden edullisena tuottajana!! Nyt tuo kummallinen kupla puhkesi uuden johtajan silmille ja pahasti!

Tunsin kerran pomon, joka kaupungin mitalijuhlassa valitti kuuluvasti, että häneltä jäi työssä kirjekin kesken. Istui alaisensa mitalinsaajan vieressä.

Nyt kun kaunis Veera on päässyt kotiin, on taiteilijoiden velvollisuus kantaa komia poika Puumalan satamaan.

On se vaan varakas valtio tuo Tanska. Sillä on varaa ilmaisiin kasvomaskeihin. Toisin täällä Suomessa. Täällä valtio maksattaa kaiken veronmaksajilla, ihanakin tauti olisi meidän syytämme.

Miksi mennä katsomaan pesisottelua, jos on epäilys koronasta ja käynyt jo testissä. Mitä välinpitämättömyyttä muita ihmisiä kohtaan. Näin se leviää.

Aikooko Eksote maksattaa tämän palkkajupakan kuntalaisilla? Mikä on virkamiehen vastuu, vai onko se vain sanahelinää ilman seuraamusta?

Kiitos Pertti Mela hyvä kirjoitus, olisko vain vika "hienohelmoissa" eläin on eläin, oppii kun viitsitään opettaa.

Voi teitä Bergamoon matkaajia ja kaikkia teitä, joiden on näissä olosuhteissa huvimatkailtava! On välinpitämättömyyttä ja suurta tyhmyyttä reissata nyt ulkomailla!

Te idiootit, jotka olette nyt käyneet ulkomailla ja te jotka ette ole välittäneet rajoitussuosituksista, te olette aiheuttaneet sen, että koronatilanne pahenee taas ja jatkuu pidempään. Heikot ja säälittävät tampiot!

Näin syksyisin suosittelisin peruskouluun poliisin pitämään yhden oppitunnin liikennesäännöistä sekä liikenneturvallisuudesta. Nykyisin on vaarallista liikkua Ruoholammella vaunujen ja koiran kanssa, kun oppilaat tuleva pyörillä tien täydeltä eivätkä väistä. Koiran kanssa pääsi aina metsään väistämään, mutta vaunujen kanssa se on haastavaa. Terveisin lenkkeilijä

30 milj. puhallus. Siiskonen ja Itkonen olivat Eksotelle todella kalliitä viranhaltijoita.

K. Siiskonen oli 2011 Eksoten palkka-alijäämän primus motor. Hänelle lasku perään.

Ei kai Suomen TV vielä harkitse tekstityksen siirtämistä pois TV ruudun alaosassa muun tekstin päältä ?

Ihan hyvä huomio miesten kädenjäljistä. Molempia tarvitaan, vielä kun feministinen nyky-Suomi sen hyväksyisi.

Varokaa mopoilijoita 3-4 kpl Kivisalmessa klo 7:45. Ajavat kilpaa joka aamu Taipalsaaren suunnasta trimmatuilla mopoilla ainakin seitsemääkymppiä. Vuoroin kävelytiellä, vuoroin autotiellä tai tunnelissa.

Osmi Saunatie

Miksi Kelan pitäisi maksaa pakkokaranteenista päivärahaa niille, jotka lomailevat riskialuemaissa? Ei edes osapäivärahaa. Riski on otettu, kun matkaan on lähdetty suositusten vastaisesti.