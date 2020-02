Estarit: Miksi on annettu lupa ripustaa kirjavia villavaatteita raskaan sodan hienojen muistomerkkien päälle?

No nyt saatiin nimi keskustaan tulevalle jäähallille: Sammontalo!

Näköjään päättäjät haluavat jäähallin, jolle ei edes tarvetta, väkisin keskustaan. Palveluverkkoinvestointeja aletaan jo siirtämään syrjään, jotta rahat täysin ylimitoitettuun jäähalliin riittää.

Sammontalo syrjään, siitä rahoitus jäähalliin. Aikamoista suhmurointia.

Ettei vain Sammontalon teko tyssännyt jäähallin kalliiseen hintaan. Jostain pitää tinkiä, näinkö?

Rakennuksilla, niin kouluilla kuin muillakin, on käyttöikää juuri niin kauan kuin niistä halutaan pitää huolta ja niitä huolletaan ja päivitetään suunnitelmallisesti. Esim. keskustan koulut, jotka kaikki on peruskorjattu.

Miten nyt käy Kutilan kanavan rahoituksen, jos imatralaiset ajaa ohi Vuoksen kanavallaan? Ja rahaa vie se Saimaan kanavan sulkujen pidentäminenkin.

Miksi on annettu lupa ripustaa kirjavia villavaatteita raskaan sodan hienojen muistomerkkien päälle? Ymmärryksen ja kunnioituksen puutetta.

Kertokaa Lpr:n johto, mitä jätevedenpuhdistamo on tähän mennessä jo maksanut suunnitteluineen ja käräjöintineen.

Lappeenrannan vihreys on ihan vitsi. Lentoliikenne, keskustan jäähalli liikenteen päästöineen, päättäjien massamatkailu lentäen jne.

Jäähallin pysäköinti. 500 m säteellä 2 400 hallipaikkaa Lönnrotinkatu, Marjankatu ja yrjönkatu 256 p. Prisman kortteli 551 katutaso. Linja-autolla 300 m päähän.

Make

Talvisodan päättymisestä tulee 13.3. 80 vuotta. Ovatko huivit, pipot ym. vielä silloin muistomerkeillä ?

Onpa kumma, ettei kukaan myy potkupyöriä. Kadulla näkee, muttei ehdi saada potkuttelijaa kiinni ja kysyä mistä sait sen. Hieno ratkaisu huonojalkaisille.

Nimimerkki Jalat ei kulje

Olkoon Lotta Svärd -järjestöön liittyneen nuoren naisen lempiväri mikä tahansa (lehtijuttu), järjestön tiukkoja sääntöjä piti noudattaa. Koko lotan vaatetus oli helman pituutta myöten säädelty.

Miks ihmeessä sinä, joka autosi ovella raavit viereisen auton ovea, et jäänyt odottamaan, et olis sovittu kolhuista? Tosi törkeetä. Sen nyt näki et sininen auto sulla on.

Työmotivaation saa hyvin laskemaan, kun työnantaja maksaa bonuksia vain osalle porukkaa. Se on erittäin väärin muita työntekijöitä kohtaan. Älkää ihmetellä, jos esiintyy eripuraisuutta. Olette itse sen aiheuttaneet.

Peliriippuvaiseksi opetetaan lapsia jo päiväkodissa ja esikoulussa, joissa lapset saavat pelata Ipadeillä joka päivä.

Hyvä yrittäjä, oletko maksanut minimieläkemaksut? Sinulla pitäisi olla eläkkeelle jäädessäsi miljoona euroa hyvin sijoitettuna, jos aiot pitää eläkkeellä samaa elintasoa 20–30 vuotta kuten pitkän uran tehnyt ammattimies?!

Velka katsotaan kunnan talousarviossa tuloksi, jos on otettu lähes 10 miljoonaa lisää velkaa, niin miten talous voi olla tasapainossa?

Ei Areenaa Lpr:n keskustaan eikä verovaroja liigakiekkoon, joka on vain sohvaperunoiden viihdettä. Pipolätkä, höntsäkiekko ja kansanhiihto ovat oikeita talvikuntoilulajeja.

Veronmaksaja

Kiinalaisten lennättäminen Suomen hiihtoharjoitteluun tai revontulia ja Saimaata katselemaan on ympäristösikailua. Tunnen myötähäpeää goSaimaa Oy:n puolesta.

Veronmaksaja