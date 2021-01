Estarit: Lappeenranta valittajien kaupunki. Vähän aikaa sitten valitettiin monitoimihallin paikasta amiksen kentälle, nyt valitetaan koronarokotteen sijoituspaikasta...

SaiPan pelien tv-selostaja pitää katsojia sokeina ja selostaa kuin radioon.

Yli 7-kymppiselle, joka lähes vuoden verran on välttänyt kontakteja, Krisse on huono rokotuspaikka. Kaikki ovet kaukana tilasta. Siellä liikkuu muitakin sekä asioilla olevia että maleksijoita ja huvikseen hissillä ajelevia poikajoukkoja. Parkkihalli on hyvä ja tilava. Myös edullinen .

Terveelliset urheiluseurat ovat ahdingossa, kun ei saa olla katsojia. Baareissa ihmiset nojailemassa toisiinsa.

Onneksi on estarit. Demaritkin pääsevät purkamaan pahaa oloaan.

Erikoista että Ketterä/Saipa-juniorit saavat pelata, mutta muut juniorijoukkueet eivät saa tammikuun aikana pelata Eksoten alueella.

Voiko USA:n kansanedustajiin kohdistunut väkivalta tapahtua Suomessa? Varmasti! Ns. valkohaalarit hyökkäsivät itsenäisyyspäivän juhlijoiden päälle! Nyt tulisi suomalaistenkin vihdoin herätä, mihin populistiset liikkeet pyrkivät: vallan väärinkäyttöön ja anarkiaan ja hillotolppiin.

Lappeenranta valittajien kaupunki. Vähän aikaa sitten valitettiin monitoimihallin paikasta amiksen kentälle, nyt valitetaan koronarokotteen sijoituspaikasta, kun sinne ei pääse omalla autolla eikä bussilla.

Koronarajoitusten purku lasten harrastuksista olisi hyvin toivottavaa. Esim. musiikkiopiston pienille orkesterilaisille tulee hyvin pitkä tauko yhteissoitosta. Taidot ehtivät ruostua, ja etänä soittaminen lienee vaikeaa.