Estarit: Ei sellaista maailmankolkkaa, etteikö joku reipas suomalainen kipasisi sieltä tautia hakemassa.

Olipa noloa käytöstä kassalla n. 60-v. naiselta, kun rynni täyden ostoskärrin kanssa kiilaten vanhan miehen eteen. Miehellä oli keppi ja vain pari ostosta kädessä, joten hän olisi ehtinyt monta kertaa maksaa, jos olisi päässyt ensin kassalle. Toisten huomioon ottaminen on kaunista, tuollainen käytös ei.

Seuraavana jonossa ollut

ES 23.12. Käräjäoikeuden tuomio 5 kk ehdollista, vaikka edellinen ehdollinen voimassa, tehty uusia 5 raskastakin rikosta. Poliisin työn mitätöimistä. Kannustaa rikollisuuteen.

Ei sellaista maailmankolkkaa, etteikö joku reipas suomalainen kipasisi sieltä tautia hakemassa.

Joku hölmö on laskenut tyttökissansa kuljeksimaan vapaasti pitkin maita ja mantuja. On varmaan leikkaamatonkin. Pian on ei toivottu pentue käsissä

Mainostaminen lehdessä hyvä! Mutta myykö naamakuvat kaikkea? Eikö voi enää ilmoittaa lehdissä myytäviä koteja kaikkien tiedoksi? Keskiviikkoliite hyvä

Kyllähan juttu on näin, ei korona aiheuta mieleltään terveessä ihmisessä mitään tarvetta käyttää ei henkistä eikä ruumiillista väkivaltaa. Tämän tietävät kaikki järkevästi ajattelevat, mieleltään terveet ihmiset

Totuus

Kivisalmen itäisellä rantaraitilla bongasimme ainakin 85 uutta hienoa linnunpönttöä! Linnut sekä Mumma ja Vaari kiittävät ja odottavat ilolla kevättä!

Niitä raketteja ammutaan 31.12, Ei ennen, eikä enään 2.1. Jos ei mene päähän niin kielletään sekin.

En viitsi kulkea kaupungilla maski naamalla. Valmiiksi kostutetulla maskilla menisin kauppaan, jossa oikein saisin pöpöt kerättyä siihen. Maskin laitan ennen kauppaan menoa. Miettikää vähän.

Tajutkaa jo autoilijat, Marian aukiolta tulevat väistää sekä oikealta että vasemmalta tulevia. Olette ns. pihakadulta tulevia, mikä siinä on niin vaikeata ymmärtää.

Niska ja Lenkki

Toivomus kaupoille, joissa on on vain isot ostoskärryt: hankkikaa valikoimiinne pienempiä ketteriä, yksineläjiä ja eläkeläisiä varten. Noita hehtaarikärrejä ei jaksa lykkäillä ja vievät tilaa.

Koronavirus ei ole ainut syy käyttää suunenäsuojusta esim. hautausmaalla joulunaikaan, kun paljon ihmisiä on liikkeellä. Syöpää sairastava, jolla sytöstaattilääkitys vaikuttaa vastustuskykyyn tarvitsee suojausta.

Ne henkilöt, jotka koronaan sairastuvat ja eivät ole piitanneet toistuvasti annetuista ohjeistuksesta, saavat itse maksaa sairautensa kulut. Tarvittavat lait kuntoon ja tähän ei sossua mukaan.

Pasi Leimin mukaan ei ole rahaa työllistää lentokentän henkilökuntaa kausitöihin, mutta suunnitteluinsinöörin palkkaamiseen löytyykin rahaa.