Estarit: Liekö kaikki päättäjät käyneet vesitornissa?

Eihän poikkeuksellisen lämmin sää Australiassa voi huonosta metsänhoidosta johtua.

Olisiko jo korkea aika pyytää lentokenttäyhtiöltä konkreettiset näytöt toiminnan talousvaikutuksista kaupunkiin, ettei jää vain puheiksi.

Milloinkohan hoitajat menevät lakkoon? Työ on äärettömän raskasta ja kiireistä, palkka surkea ja vapaapäiviä joskus viiden työpäivän jälkeen vain yksi. Silti puurretaan; ei ole vaihtoehtoja.

Kotihoidon suurin ongelma on liian huonokuntoiset potilaat, joiden paikka olisi tehostetun palvelun yksikössä.

Tsemppiä ja jaksamista Tero Lehterä ja pelaajat! Arvostelijat katsokaa peiliin!

Lappeenranta on hiilineutraali kaupunki? Voisiko joku virkamies kertoa, mitä on oikeasti tehty? Me taloyhtiöissä asuvat kaipaamme hyviä neuvoja!

Eihä se Luojakaa kiellä suurist haaveist...nii ku sadoist tuhansist lentomatkustajist Euroopast tänne Etelä-Karjalaa. Voivoi!

Jo on aikoihin eletty. On Osuuspankilla kanttia nostaa palvelumaksuja, kun rakentaa helvetin kalliin sairaan, joka meni nurin. Meiltä eläkeläisiltä kiskotaan. Perukaa korotus!

Kiitos Kari-Matti Vuori hyvästä kirjoituksesta. Ilmastokaupunki ei pyri lisäämään omilla toimillaan hiilipäästöjä.

Jos vesitornia ei avata yleisölle, on se omiin muroihin k*******a. Rahoista päättäjät torniin katsomaan mitä menetetään. Liekö kaikki käyneetkään?

Puhutaan torin paikasta. Kaupungista löytyy tyhjiä kauppakeskustiloja pilvinpimein, olis kiva asioida katoksen alla. Esim. Oleksiin mahtus vaikka minkälaista torimyyjää.

Hallitus on luvannut 30 000 uutta työpaikkaa elokuuhun mennessä. Työryhmiä perustetaan kymmenittäin ja avustajien määrää lisätään koko ajan. Näin työllisyys nousee kohisten.