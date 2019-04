Estarit: Kyllä kyllästyttää toi jäminä lääkärihelikopterista. Se on sama, missä se on Luumäellä, Kouvolassa vai Lappeenrannassa

Ilmastotalkoista. Uusintana televisioon, mistä kännykät alkavat ja mihin ne päätyvät. Joka vuosiko uusi kännykkä?

Kesän tulossa parasta: hiihtäjien kuntopolkuterrori päättyy ja polut tulevat vihdoin kaikkien kaupunkilaisten käyttöön. – TA

Kaupunginhallituksella ei kestänyt kantti tehdä päätöstä kristillisen koulun asiasta vaalien alla. Vaikuttaa monen äänestyspäätökseen.

Itsemääräämisoikeus on tärkeintä potilaalle julkisessa terveydenhoidossa ja psykiatriassa.

Lauantaina illalla mopo kyytiläisineen ajoi sellaisella vauhdilla, että autot jäi jälkeen 60 alueellakin. Kypärät oli, mutta ei takavaloa eikä rekisterikilpeä näkyvissä. – Huolestunut autoilija

On se kumma! Steiner-koulu on saanut toimia vuosia. Kristillistä koulua ei saada millään, vaikka kristinuskon opettaminen on jo kielletty! Se siitä tasa-arvosta. – Hilkka H

Näin vaalien alla on hyvä katsoa sarjaa Vallan linnake. Toden tuntuista politikointia ovien takana. Valtataisteluja, suhmurointia, sitähän se on. Lehdistön valta heittää lokaa ja tehdä paljastuksia.

Tuntuu olevan työpaikan suunta nyt se, että porukka vähenee ja jäljelle jääneistä otetaan kaikki mehut irti. Sen lisäksi nostetaan "keltanokat" pomojen asemaan.

Kesänopeusrajoituksia nostetaan. Taipalsaarelle körötellään talvet kesät 70km/h.

Kyllä kyllästyttää toi jäminä lääkärihelikopterista. Se on sama missä se on Luumäellä, Kouvolassa vai Lappeenrannassa.

Huh-huh OP:n uutta palvelutiskiä! Kuin kotikeittiössä ison pöydän ääressä kaikkien kuullen pankkiasioita hoidetaan. Yksityisyydestä ei tietoakaan

Radio Suomen musiikki alkaa olla vihdoin kohdallaan, nyt jaksaa kuunnella koko päivän. Humppaa ja valssia en kaipaa.

Aikooko LPR Energian johtaja KHO:n tuomariksi, kun aikoo muuttaa päätöstä Hyväristönmäestä. Valitettavasti paikat ovat täytetty jo ja päätös pysyy.

Lemin kunta myi viime kesänä tekniselle johtajalle kiinteistön. Perusteet ja kilpailutus avoimeksi.

Eiköhän tässä maailmassa ole tärkeämpiäkin asioita kuin Kisapuiston hiihtolatu. Lämpöasteita aika paljon viikonloppuna. "Kaikki mulle heti". Turha moittia liikuntatointa.

Lappeefestin esiintyjälistalta puuttuvat Lauri Tähkä ja Kaija Koo. Festarit on täysin unohtanut musiikki-ihmiset

Ei ole totta! Lemillä puuhataan kh:n, jonka toimikausi päättyy toukokuun lopussa, erottamista. Miten kansanäänestyksen ehtii toteuttaa?

Lemillä Stoorin johtajasopimus hyväksytty valtuustossa 11.3.2019 ja ennen 25.3.2019 kerrottu epäluottamuksesta. Kuka valehtelee pitkäaikaisesta luottamuspulasta?

Järkeä vaihdella Lauritsalantien nopeuksia? Nyt menee taas puoli vuotta ennenkuin väki huomaa, että rajoitus ei enää ole 50 km/h, vaan 60 km/h.

Meiltä eläkeläisiltä peritään roima vero.Miksi peritään ylimääräinen sairaanhoitomaksu vero päälle, koska kuitenkin maksamme kaikista terveyskeskuspalveluista? Eläkeindeksit palautettava.

Minäkin katselin vaalitenttiä ja tulin ihan toiseen tulokseen sosialistin ja porvarin erosta. Porvari elää sosialistin rahoilla ja sosialisti porvarin armopaloilla.

Pieniä kouluja täytyy olla kaupungissakin, kaikki eivät halua jättikouluun. Kristillisellä koululla oltava samat oikeudet kuin muillakin. Pienissä on monille hyvää.

Missään muussa 16 kaupungissa kristillinen koulu ei ole johtanut kunnan opettajien irtisanomisiin tai muiden uskontokuntien kouluhankkeisiin. Missä on suhteellisuudentaju?

Perustuslakia käytettiin ilmiselvästi viime eduskuntakaudella oppositiopolitiikan välineenä kaatamaan sotea. Tämä jos, mikä heikentää luottoa demokratiaan.

Voi jumankikka! Heittäkää nyt jo nuo britit ulos EU:sta.Tuo vetkuttelu kyllästyttää ja ei enää kiinnosta pätkääkään. Kertokaa seuraavaksi, milloin lähtivät. Itse tätä halusivat. Turhaa itkeä nyt.

Kimmo Jarva, esitä myös steiner-koulun opetusluvan peruuttamista, silloin olet rehellinen ja suora kannanotossasi. – Seurataan