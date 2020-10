Estarit: Kiitos kaupunginvaltuustolle siitä, että demokratia voitti jäähalliasiassa.

Pidetään maskeja nyt, koska tilanne meillä hyvä. Myöhäistä sitten, jos päästetään pahaksi.

Käyttäkää hyvät ihmiset maskia Mustolan kaupoissa asioidessanne, on naapurimaan rekkoja parkkialueet täynnä! Eivät taatusti maskeja käytä muusta desifioinnista puhumattakaan

Sivusta seurannut

Kyllä nyt jalankulkijoita ja pyöräilijöitä hemmotellaan. Epävarmoilla autoilijoilla on rapisevat nastarenkaat varoittamassa meitä. Tiedetään varoa.

Minusta tuntuu että noin 90% jääkiekon katsojjista on vakavia alkoholinkäyttöongelmia. Kannattaako heille ihan oikeasti rakentaa uusi "baari" valtion rahalla?

Taksinkuljettaja/Veronmaksaja

Seurasin Lappeenrannan kaupunginvaltuuston maanantai-illan kokousta netissä. Puheenjohtajalla ei ollut homma hanskassa kokouksen missään vaiheessa..

Kiitos äänestyksen, jäähalli kuuluu Kisapuistoon!

Hyväkin kaveri voi lopulta paljastua petolliseksi ja hyväksikäyttäjäksi.

Kiitos kaupunginvaltuustolle siitä, että demokratia voitti jäähalliasiassa. Kisapuisto on hyvä paikka. Toisaalta maailma muuttuu myös tulevina vuosikymmeninä ja keskustavaihtoehtoja olisi saanut olla tarjolla useampia.

Lappeenrannalla ei ole rahaa edes koirankoppiin, joten aivan sama vaikka halli rakennettaisiin Karhusjärvelle, ni lappeenrantalaiset ovat lopulta maksumiehiä ja -naisia

PeraPervo

Onnea Janne! Janne vie PEPO:n kohti auringonsiltaa.

Kimmokavalo

Liisa sanoi ,että liigataso on maailman huippua. Eihän se voi olla totta ku yhdelläkään joukkueella ei ole hallia kupungin keskustassa. Olemme Suomi sarjaa

PeraPervo

Kiitos valtuustolle! Kehitätte Kisapuiston todella kilpailu-, messu-, konserttialueksi. Suora katuyhteyski Lepolankadulle, seurakunta mukaan "peliin"?

Pitäisihän jokaisen "suomalaisen" tietää, missä sijaitsee paras paikka Suomessa, eli Etelä-Karjala.

Valtuuston päätös jäähallista linjakas ja selvä. Nyt pulinat pois ja eteenpäin.

Nyt on helppo valita ehdokas kunnallisvaaleissa niistä, jotka äänestivät kaupungin kehittämisen, siis keskustan monitoimihallin puolesta. Kiitos!

Anneli Kiljunen, kirjoituksestasi huokuu selvästi hallituksen tahto heikentää lasten seksuaalirikosten tuomioita ja ikärajan nostoa. Olen pettynyt.

Yle-Lpr muuttuu alueradioksi heti, kun jääurheilussa tapahtuu. Myös lentävä reportteri paikalla, eikä mitään kiirettä takaisin konttorille, tai kotiin, kuten yleensä.

Jarva haluaa itselleen monumentin ihan väkisin. Mutta saisihan se olla jotain fiksua eikä törppö hukkaputki.

Saipalta kaivataan nyt ryhtiliikettä.Peli on hengetöntä, valmentajan auktoriteetti mennyt, ja uskottavuus toimitusjohtajaan hallihankkeen toilailujen johdosta horjuu pahasti. Epäonnistuneet on syytä vaihtaa, jotta toiminnan taso paranee.Vain uusin voimin on nyt mahdollista saada menestystä ja kannatusta!

Joukkueurheilija

Kiitokset kaikille jäähalliadressimme allekirjoittaneille. Äänestyksen tulos oli hyvä.

Risto Liimatainen