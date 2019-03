Estarit: Istutetaan lentokentät mäntyä, kuusta ja koivua täyteen. Lentäminen loppuu ja maailma pelastuu

Tienvarren vaalimainos, Pidetään kaikki mukana, pysäytti. Oli erään ministerin "slougan". Minua eikä köyhää perhettäni ole ainakaan pidetty mukana. Ehkä nyt äänemme kelpaisi.

Caruna nostaa taas sähkön hintaa. Kiitos Pekka Haavisto ja Jyrki Katainen, kun myitte Suomen jakeluverkot ulkomaille.

No niin, kun miesten pelit alkavat, meidän pojat ei pärjää.

Valtava joukko nuoria kokoontuu ajamaan tärkeää asiaa ja strategiajohtajan vastaus "tehkää itse", eikä ota kantaa sanallakaan, mitä päättävässä asemassa olevien pitäisi tehdä.

Onnea ja menestystä Kehruuhuoneen uudelle yrittäjälle. Asiakkaat kiittävät ja iloitsevat. Karjalaisuus kukoistakoon linnoituksessa. Naurulle ja laululle on tilaa.

Miksi hakataan museotien varrelta metsä tienreunoja myöten? Voisi jättää reunaan puista näkösuojan. Hakkujälki ikävän näköistä.

Luomenpoistohaava aukeni, laitatin kotona laastarin. Terveyskeskushoitaja kurkkasi laastarin alle, ja kotiin pesemään. Aikaa kului.noin 2 minuuttia, 11,40 euroa. – Pettynyt Eksoteen.

Ettei vaan Kehruuhuoneen sapuskat alkaisi maistua Rossolta! Toivottavasti ei.

Miten on mahdollista, että tuhopolttaja, joka tuomitaan 2 vuoden 3 kuukauden ehdottomaan vankeuteen, pääsee vapaaksi 6 kuukauden jälkeen? Jotain on pahasti pielessä oikeuslaitoksessakin.

Sinä, joka etsit onnellista sosialistimaata - elät jo siinä! Enimmät hyvät etumme ovat sosialidemokraattien kansalaisille taistelemia.

Ravintolakriitikko harmittelee vegaanisen viinin puuttumista. Voisiko hän selittää meille, miten se poikkeaa rypäleistä puristetusta viinistä.

Istutetaan lentokentät mäntyä, kuusta ja koivua täyteen. Lentäminen loppuu ja maailma pelastuu.

Olisi paikallaan, että kaikkiin pakkaustuotteisiin olisi merkittävä, mihin kierrätysastiaan se kuuluu. Ei tarvitsisi arvailla, tuskailla valinnan kanssa ja erehtyä. Fiksuissa jo onkin. – Matti

Maailman onnellisin maa on itsemurhien kärkimaita. Sitäkö se onni on ja kenellä se Suomessa, on.

Pohjois-Korea on joidenkin tutkimusten mukaan onnellinen maa. – Epäilijä

Suomi on maailman onnellisin maa? Vanhukset ei saaneet osallistua tutkimukseen.

Tervetuloa talviajoharjoituksiin soutamaan sohjossa Lavolan kukkakaduille!

Ei Saipa mitään uutta jäähallia tarvitse, kun pelaaminen ei maistu kuitenkaan. Divariporukkaa. Taas petettiin katsojat. – Veiterä fani

Mistähän porukka on keksinyt että Oulun paperikoneen olisi demareitten vika? Vähän enempi oikea suunta on Sipilän digiloikka. Maailma muuttuu, sylttytehtaat vaan näyttää pysyviltä!

Hyvä juttu Kajon. Laajentukaa lisää jos muita ei kiinnosta taksihommat Lappeenrannassa ja lähialueilla.

Kun te meteorologit kehä kolmosen sisällä kerrotte säästä TV:ssä, niin unohtakaa "tuolla" sana, kun sää kuitenkin vaikuttaa "täällä" katsojan kannalta.

Kouluissa on edelleen pulpetit. Ala-asteikäiset kantavat kaikki kirjat kotiin, koska opettajat käskee tekemään niin. Lisänä chromebookit! Painoa on.

SDP:lla ja StoraEnson Oulun tehtailla ei ole mitään yhteistä. Stora vähentää väkeä, kun paperi ei mene kaupaksi!

Eekoon lounaspaikoissa lähinnä valmiseineksiä. Harmittaa valtavasti, jos Kehruuhuoneessa käy samoin. Nyt kaikki tehty itse.

Tehtaan sulkemisen syy on paperin menekin väheneminen, ei hakkuut tai SDP.

Kehruuhuone olisi ansainnut paremman kohtalon, mutta rahanhimo voitti. Joko toukokuussa tarjolle ABC-burgerit?

Tuo Oulun juttu kuulostaa enemmän voittojen maksimoinnilta ja siten kepu-kokoomushegemonialta. SDP:tä pitää syyttää kaikesta mahdollisesta ja mahdottomasta

Onnellisia tai ei, niin päättäjät ovat totaalisesti unohtaneet osan kansasta, jotka nyt roikkuvat kuilun partaalla. Kyllä pitää peruuttaa ja ottaa käyttöön vanha sanonta: kaveria ei jätetä!

Ensin pitää luopua ulkomaisista fossiilista polttoaineista, sen jälkeen katsotaan onko tarve luopua kotimaisesta turpeesta.

Lääkärihelikopteri asia on siirretty poliittisesti vaalien jälkeen ilmoitettavaksi asiaksi, siksi siitä vaietaan.

Ei kai se ole demareiden vika jos paperi ei mene maailmalla kaupaksi. Nyt jäitä hattuun. – Paperimies.

Eiköhän Eekoo järjestä myös jotkut kekkerit Kehruuhuoneen ympäristöön ja sulkee koko linnoituksen kuten Lappeen ympäristön. Meidän kesäkaupunki on aidosti kiinni.

Pitäisikö olla huolissaan, missä on Roope Salminen on tullut kolme kertaa uusintana, aina eri kanavalta. Eihän tv:stä tule loppujen lopuksi kuin uusintoja.

Aamu TV 1, Lappeen koulun rehtorin haastattelu 21.3! Pelkkää plussaa koulun puolesta. Harmi, ettei saada myös yläastetta jatkamaan samalla linjalla, vaan oppilaat joutuvat jättikouluun!

Voiko tulla maali, jos ei lauo yhtään kertaa ylivoiman aikana maalia kohti? Vastausta Saipan valmennukselta odottava entinen Saipa-fani.

Satanen alle 1 400 euron eläkkeisiin maksaa 460 miljoonaa eli ansiotuloveroa pitää korottaa vähän yli 8 prosenttia, siis duunarin taskusta pois.

Törkeää,että meidät sairaat ja eläkeläiset ovat maksumiehinä Eksoten tappioista. Kuppaus saatava loppumaan! Perusmaksu on ihan ok, mutta ei kaikki samaan sairauteen liittyvä on hinnoiteltu.

Kova palkka on terveydenhoitajalla terveyskeskuksessa. Kävin poistattamassa kaksi tikkiä luomileikkauksen jälkeen, lasku rapiat 10 euroa. Etsin seuraavan kerran tuttavapiiristä halvemman tekijän.