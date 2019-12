Estarit: Lappeen kirkon seimisommitelmasta puuttui Jeesus

Milloin SaiPa on viimeksi vaihtanut valmentajaa kesken kauden? Taisi olla viime vuosituhannella?

Lappeen kirkon seimisommitelmasta puuttui Jeesus. Pelkkä tyhjä kapalo, jonka edessä itämaantietäjät seisoi.

SaiPalla maalivahti-, puolustus-, hyökkäyspelaaminen heikkoa, mistä Lehterä saa numeroksi 8, ihmettelen.

Isis-lapsia tulee auttaa. Myös äitejä. Meillä täällä Suomessa on mielipiteitä etenkin näistä äideistä. Mutta mitä mieltä Isis-äidit ovat meistä. Se on ratkaisevaa. Haluaisin kuulla.

Kun SaiPa ei kerran panosta tähän kauteen, en minäkään. Oli viimeinen vierailu Kisapuistoon. Pesiskautta odotellessa. Riittää.

Catz pelaa koripalloa, ja SaiPa lätkää, siinä on vissi ero!

Vallan ja varojen törkeää väärinkäyttöä. 3 x asiantuntijat todenneet kopterin kuuluvan Lappeenrantaan, mutta ministeri lukee, että Kouvolaan. Rillit vaihtoon ja nopeasti.

Eiköhän tuo kopteriasia ole jo loppuun taputeltu. Ei aina voi saada kaikkea mitä halutaan.

Kaakkois-Suomessa on kaksi hyvää lätkäjengiä, KooKoo ja Ketterä, se siihen väliin jäävä kuvittelee olevansa kaakon kingi, vaikka se kuuluisi pelata sarjaa alemmalla tasolla.

Olisiko SaiPan johdon aika harkita alkaa maksaa Bluesin miehelle palkkaa kotiin Espooseen, ettei tulisi taas pukukoppiongelmaa!

Lpr lentoasemasäätiön talous kuralla? Tekeekö mahalaskun kuten Fly Lappeenranta?

Kiitos kaupungille tosi tarpeellisesta tiekaiteesta Taipalsaarentien kaarteessa Pusupuiston kohdalla. — Pyörätietä ahkerasti käyttävä ”tyttönen”

Pyörteen sunnuntaisessa konsertissa punapukki kävi kertomassa vievänsä kaikille tuhmille oppositiopuolueille risuja. Törkeetä konsertin politisoimista. – Hkarvine

Autoliikenne/ekologinen elämäntapa. Onko pakko mennä joka paikkaan autolla? Kävele tai aja pyörällä, niin kuntosi kohenee ja ilmasto kiittää! – Autoton

Al-Holin suomalaisten suhteen ei voida sivuuttaa kansainvälisiä sopimuksia. Emme voi hypätä ajassa 100 vuotta taaksepäin käännyttämään lapsia hengiltä.

Näyttää hyvin todennäköiseltä, että Suomen valtion omistama yhtiö päätyy USA:n pakotelistalle, koska on mukana hankkeessa, josta Suomi ei hyödy euron vertaa.

Luulisi, että pieni Suomi olisi ylpeä nuoren hallituksen saamasta harvinaisesta maailmanlaajuisesta huomiosta. Mitä tekee eduskunta? Joukolla kiskotaan nurin.

Ihmetyttää, että kaikki pyörii nyt vain SaiPa salibandy miesten ympärillä. Naiset pelaa liigassa ja heistä ei kuulu juuri mitään. Onko naiset unohdettu? Kysynpähän vaan!

Jos päivittäin pitää mollata kokkareita ja persuja, herää kysymys, onko kaikki kunnossa?

Karmaisevaa tämä itsekkyys. Meillä on hoidettavana ikäpolvi, joka on raatanut, säästänyt, rakastanut ja hoivannut tämän sukupolven. Nyt on laskun maksun aika. Hoitakaa laskunne ennen eräpäivää!

Siellä on taas Hesassa käynyt Kouvolasta lobbaajat kopterista. Eiköhän nyt olisi jo aika Kiuru tehdä päätös asiantuntijoiden lausuntojen mukaan ja unohtaa politiikka. Nyt on kyse tasa-arvosta.

Ministeri ei tietenkään voi myöntää, että lääkintähelikopterin sijoitus oli poliittinen päätös. Ei järkipäätös. Vaikea päätöstä on perua, kun se osoittaisi, että ei kuulla asiantuntijoita. Suhmuroitii.

On historiallinen tosiasia että naishallitsijan aikana paneudutaan kansan hyvinvointiin eikä oman egon pönkittämiseen tappeluilla. Äijät hermona.

Katsoin TV:stä Ykkösaamun ja totesin, ei tarvitse meidän suomalaisten pääministeriä hävetä! Todella älykäs nainen, jolla on sydän paikallaan!

1,5 v al-Hol-vatulointia ja 3 viikkoa ja jatkuu P Haavisto tumpulointia? Onko kaikki tolkun ihmiset kadonneet eduskunnasta, olennainen työ hoitamatta? Heittäkää pyyhe kehään! Missä tolkku?

Nää joulut on nykyään sellaisia että ostoskeskukset ovat nykyajan kirkkoja, ruualla mässäillään ja samaan aikaan iso osa ihmisistä elää nälässä. Tavarat täyttää kaatopaikat, maapallo ei kestä tätä menoa.

Jos syntyvyyttä halutaan nostaa tuloverotukseen palautettava lapsivähennys ja koirat verolle.

Ramstedt Ramstedt syöttää Zaborskylle Zaborsky laukoo ja se ja se siirtyy 0—5 johtoon. Juho, sie pidät katsojia sokeina ja sie pölötät niin ettei pelaajat pysy mukana.

Lauritsalan seurakuntaneuvoston puheenjohtajan pitää erota. Puhdasta vihapuhetta vihreää kirkkoherraa vastaan. – Rehtori

Herkkä, taidolla tehty jouluaaton perhekirkko Sammonlahdessa. Kerrankin kuuli jouluevankeliumin ja hieno ohjaus. Mari Hirven laulu liikutti ja lapsikuorot toivat jouluiloa. Ihana loppusiunaus.

Maailma pelastuu jos yksilöstä lähtien kansoihin ja valtioihin elämme ja toimimme luonnon ehdoilla. Maailma ei pelastu jos vaadimme sitä ennen muilta tai odotamme kädet ristissä Jeesuksen tulemista.

Nyt ku toitotetaa sitä uutta reittiä Venäjän puolella Parikkalan rajanylityspaikalle, niin jääkö ne venäläiset siihe rajalle odottamaan vuotta 2024, jolloin raja-asema aukeaa?

Lapeenranta kehitys nousuun vinkit: 1. SaiPalle hyvä maalivahti luukulle. 2. Lentokenttä säilytettävä ja kehitettävä. 3. Pelastushelikopteri Lappeenrannan sairaalalle.

Rakas Jarmo Asikainen, herramme Jeesus Kristus sanoi: Sallikaa lasten tulla luokseni. Teillekö tämä ei kuitenkaan sovi?