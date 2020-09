Estarit: Naakat kuriin keskustan alueella. Tiistaina naakka syöksyi sataman torikahvilassa kädessäni olleen lihapiirakan kimppuun pudottaen sen maahan.

Tehkää Lappeenrannan päättäjät kerrankin kauaskantoinen päätös ja kaavoitetaan lentokenttä tonttimaaksi. Maata on kaikkeen, mihin kaupungilla on varaa.

Näinkö kasvomaskia käytetään? Kaupassa nuorehko mies vetäisi maskin leuan alle, pärskäytti mahtavan roiskaisun päin hyllyä ja veti sitten maskin takaisin kasvoilleen.

Mummo parin metrin päässä

Upm tekee vuosittain miljardivoittoja. Voisiko niistä osan käyttää Kaukaan tehtaan hajujen poistoon? Ei liene paljoa pyydetty?

Järjettömin vaihtoehto on jäähallille keskusta. Missä muuallakaan?

Miten paljon tämä lähes ruotsalaisomisteinen UPM on saanut yritystukia ja miten niitä on käytetty investointeihin. Ovatko menneet mojoviin osinkoihin omistajille?

Suunnittelette jäähallia todella kalliille alueelle Lappeenrannan ydinkeskustaan. Onko tontilta saamatta jäävä myyntihinta huomioitu? Puhutaan äkkiä jopa 5 miljoonan tulonmenetyksestä; ehkä enemmänkin.

Kyllä ihmetyttää, millä rahalla halleja rakennetaan. Ja valitettavasti nyt eri urheilulajit eri asemassa. Toisissa lajeissa on elämykset kaukana, nyt uutta hallia mainostetaan elämyksillä. Kunhan edes saataisiin kohtuulliset olosuhteet muillekin.

Naakat kuriin keskustan alueella. Tiistaina naakka syöksyi sataman torikahvilassa kädessäni olleen lihapiirakan kimppuun pudottaen sen maahan.

Hannes

Miten on mahdollista? Ihmiset maksavat veroa joka sentistä. Koiravero poistettu. Kuitenkin rakennetaan koirapuistoja ym. Eikö olisi kohtuullista että koiravero palautetaan? Ehdotan että koiravero käyttöön. Valtiolle rahaa, ja useampi hetken mielijohteen sijaa miettisi koiran hankintaa.

Eksoten hallituksen ja valtuuston puheenjohtajien vastuut 30 miljoonan kuprusta on myös selvitettävä. Hurja summa veronmaksajien maksettavaksi, vai kuka maksaa ?

Korona saastuttaa kehon ja psykiatria mielen. Kummastakin saastuttajasta olisi päästävä viipymättä eroon.

Onko 47 miljoonan kustannus kokonaishinta areenalle, vai puuttuuko siitä sivukustannukset, tonttien lunastus, liikennejärjestelyt, kunnallistekniikka jne.

Nyt tuntuu että köyhät ja vanhat on unohdettu. Ei kaikilla ole hienoa puhelinta eikä rahaa ostaa. Koronavilkku on vain osalle Suomen kansaa mahdollinen.

UPM:lle ja monelle muullekin sopii: Se koira älähtää johon kalikka kalahtaa. Ei tarvita mitään aivopieruja, joita viime hallituskaudella oli runsaasti

Kyllä nämä maajussit osaavat. Nyt on hanhet syy saada taas lisätukia. Kohta on taas joku muu rahastusaihe. Miksi olla yrittäjä, koska on näin tappiollista. Säästyisi vesistöjen rehevöityminen.

Miten lie jäänyt Jarmo Niemiseltä huomiotta että kaupunki/kaupungille ehdotettiin Kasinon puiston vesialtaan paikkaa ko patsaalle, mutta se ei kelvannut Vilhulle! Nyt aivan väärässä paikassa lumpeenlehtineen!

Poliitikot ja virkamiehet korottavat jatkuvasti veroja ja maksuja, mutta kansalaisten (ei omia) palkkoja pitäisi alentaa. Siinäpä se on kurjistuvan Suomen koko kuva.